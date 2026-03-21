Cijena gnojiva porasla 25 posto od početka sukoba na Bliskom istoku

Cijena aluminija porasla je za pet posto od početka mjeseca na četverogodišnji maksimum od 3.355 dolara po toni. Rast cijene potaknut je odlukom bahreinskog poduzeća Alba, jednog od najvećih svjetskih proizvođača aluminija, da zbog rata smanji proizvodnju zatvaranjem tri linije, koje čine oko 19 posto ukupne proizvodnje. Dodatni pritisak dolazi od zatvaranja Hormuškog tjesnaca, čime je ograničen izvoz od oko devet posto globalne trgovine aluminija.

Istodobno je Kina u prva dva mjeseca 2026. povećala proizvodnju aluminija za tri posto na godišnjoj razini, na 7,53 milijuna tona te bi uz nastavak takvog tempa mogla premašiti ograničenje kineske vlade od 45 milijuna tona godišnje. Geopolitičke napetosti u Perzijskom zaljevu upućuju na nastavak blagog rasta cijene aluminija.

Cijena gnojiva porasla je za čak 25 posto od početka sukoba na Bliskom istoku, dosegnuvši trogodišnji maksimum od 655 dolara po toni. Snažan rast ponajprije je posljedica eskalacije sukoba u Perzijskom zaljevu i zatvaranja Hormuškog tjesnaca, čime se praktički blokira promet kojim prolazi čak 46 posto globalnog izvoza ureje, jednog od ključnih inputa u proizvodnji poljoprivrednih proizvoda.

Regija Perzijskog zaljeva ima iznimno važnu ulogu u globalnoj trgovini gnojivima jer oko petine svjetskog pomorskog izvoza svih gnojiva potječe upravo iz tog područja. U slučaju duljeg zatvaranja prolaza globalno tržište moglo bi mjesečno izgubiti između tri i četiri milijuna tona gnojiva, pri čemu su najvećem riziku izloženi veliki uvoznici poput Indije i Kine. S obzirom na navedeno, očekuje se daljnji rast cijena gnojiva do postupne normalizacije trgovinskih tokova.