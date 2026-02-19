AZOP izrekao kaznu agenciji za nekretnine od 100 tisuća eura

Agencija je godinama čuvala preslike osobnih iskaznica, putovnica i bankovnih kartica, čime je povećala rizik za klijente

Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) izvijestila je da je izrekla novčanu kaznu od 100 tisuća eura agenciji za nekretnine zbog postupanja protivnoga Općoj uredbi o zaštiti podataka u dijelu koji se uz ostalo odnosi na načelo ograničenja pohrane i zakonitosti obrade osobnih podataka.

Riječ je o upravnoj novčanoj kazni agenciji za nekretnine kao voditelju obrade. Hina od AZOP-a nije dobila odgovor na pitanje o kojoj je agenciji riječ. Kazna je izrečena 'zbog postupanja protivno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka u dijelu koji se odnosi na načelo ograničenja pohrane osobnih podataka, zakonitost obrade te provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera'.

Iz AZOP-a dodaju da se to konkretno odnosi na povrede - voditelj obrade čuvao je osobne podatke 11 887 svojih klijenata nakon isteka svrhe obrade, bez pravne osnove obrađivao je osobne podatke klijenata u vidu preslika 898 osobnih iskaznica, šest preslika putovnica, po jedne preslike zdravstvene iskaznice, osobne iskaznice malodobnog djeteta i dozvole boravka, zatim tri preslike bankovnih kartice, te po dvije preslike vozačke dozvole i strane putovnice.

Uz to, voditelj obrade nije poduzeo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao da svi zaposlenici koji djeluju pod njegovom odgovornošću, a koji imaju pristup osobnim podacima, ne obrađuju te podatke ako to nije prema uputama voditelja obrade.

Tijekom nadzornog postupanja u pisanoj arhivi voditelja obrade zatečeno je ukupno 11 887 obrazaca naziva Ugovor o posredovanju pri kupnji nekretnine, obrazaca Ugovor o posredovanju pri najmu/zakupu nekretnine i obrasca Posrednički list (naziv obrasca u zavisnosti od vremena sklapanja istih i svrhe) uz priloženu dokumentaciju, koji su sklopljeni u vremenskom periodu najranije od 23. rujna 2010., a najkasnije do 31. prosinca 2019.

Time je, kažu iz AZOP-a, prekršeno i načelo ograničenja pohrane, odnosno obveza voditelja obrade da osobne podatke čuva u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju.

Unutar navedene arhivirane dokumentacije pronađeno je i 914 preslika osobnih isprava i bankovnih kartica, a za čiju obradu (pohranu) voditelj obrade nije dokazao pravnu osnovu, a nisu provođene ni potrebne edukacije.

Direktor tog društva je, kako posebno izdvajaju iz AZOP-a, tijekom nadzora izjavio kako se preslike bankovnih kartica ne prikupljaju, dok su u dokumentaciji pronađene preslike bankovne kartice kao sastavni dio dokumentacije o posredovanju između voditelja obrade i klijenta, a obrada preslika osobnih isprava i financijskih dokumenata predstavlja visok rizik za prava i slobode ispitanika.

Od prijašnjih kazni vrijedi istaknuti kaznu AZOP-a Telemachu zbog nepravilne obrade osobnih podataka, te upravnu novčanu kaznu HEP-Toplinarstvu kao voditelju obrade u iznosu od 320 tisuće eura zbog kršenja odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka.