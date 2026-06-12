Zrinka Brekalo: Hoteli si ne mogu priuštiti ignoriranje digitalizacije

U novoj epizodi ICT Insidera konzultantica za ICT hotelska rješenja u A1 Hrvatska otkriva kako koje konkretne koristi donosi digitalizacija

Od rezervacijskih sustava i pametnih soba do personaliziranih usluga i analize ponašanja gostiju, hoteli danas sve više funkcioniraju kao tehnološke platforme. Iza iskustva koje gost vidi često stoji složena ICT infrastruktura koja izravno utječe na učinkovitost poslovanja, profitabilnost i kvalitetu usluge.

Kako tehnologija mijenja hotelsku industriju? Jesu li hoteli postali tehnološke kompanije? Kakvu ulogu u svemu imaju pametna rješenja i umjetna inteligencija?

Upravo o tome u novoj epizodi ICT Insidera, serijala koji kreiramo u suradnji s kompanijom A1 Hrvatska, voditeljica Sandra Babić razgovara sa Zrinkom Brekalo, konzultanticom za ICT hotelska rješenja u A1 Hrvatska.

U epizodi saznajete koje konkretne koristi digitalizacija donosi hotelima, zašto tehnologija ne mora narušiti osjećaj gostoprimstva, koje su najčešće pogreške pri uvođenju novih rješenja te kako procijeniti isplativost ulaganja u AI i automatizaciju. Brekalo otkriva i koji će tehnološki standardi do 2030. godine postati očekivanje gostiju, a ne dodatna vrijednost, te zašto čak ni mali obiteljski hoteli i vlasnici apartmana više ne mogu ignorirati digitalnu transformaciju.

Ako vodite hotel, apartmane ili obiteljski smještaj, ali i ako vas zanima kako tehnologija mijenja turizam, ova epizoda donosi konkretne primjere, iskustva iz prakse i korisne smjernice za buduće ulaganje u digitalna rješenja.

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