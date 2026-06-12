SpaceX od danas na burzi, počela neviđena navala na dionice

Kompanija je čak 30 posto ponuđenih dionica rezervirala za male ulagače dok je standardna praksa pet do deset posto

Jedna od najvećih i najiščekivanijih inicijalnih javnih ponuda dionica (IPO) na Wall Streetu događa se danas jer na burzu izlazi SpaceX. Dionica se trguje pod oznakom SPCX, a početna cijena od 135 dolara, odmah je narasla na 160, što kompaniju Elona Muska vrednuje na oko 2,1 bilijuna dolara.

Osim toga, riječ je i o najvećem retail-friendly IPO-u. Drugim riječima, u prvi plan se stavljaju mali ulagači. Naime, Musk je tijekom godina oko svojih kompanija uspio okupiti vojsku retail investitora, a Tesla je dugo bila jedna od omiljenih dionica među njima. Sličnu strategiju primijenio je i kod SpaceX-a.

Kompanija je čak 30 posto ponuđenih dionica rezervirala za male ulagače, odnosno 'obične ljude', dok je uobičajena praksa da na njih otpada tek pet do deset posto IPO-a.

A zainteresiranih za dionicu ove kompanije ne nedostaje. Prema pisanju stranih medija, SpaceX bilježi čak tri puta više ponuda za kupnju dionica nego što ih imaju u ponudi. Nema tko nije zainteresran; od institucionalnih investitora do građana.

IPO je dodatno povećao i bogatstvo Elona Muska, koji je i prije toga bio najbogatija osoba na svijetu. Zahvaljujući svom udjelu u kompaniji, barem na papiru postao je prvi svjetski bilijunaš. Prema prospektu za IPO, Musk posjeduje 4,8 milijardi dionica SpaceX-a, odnosno oko 42 posto kompanije, uz dodatnih 350 milijuna opcija na dionice. S 80 posto glasačkih prava i dalje će imati presudan utjecaj na budući razvoj tvrtke.

Očekuje se i da će dionice SpaceX-a u idućim danima biti uključene u nekoliko važnih burzovnih indeksa, što bi moglo otvoriti vrata novim ulagačima, uključujući milijune Amerikanaca koji ulažu kroz svoje mirovinske planove 401(k).

U međuvremenu, Nasdaq je danas od 9.50 sati po njujorškom vremenu (15:50 po hrvatskom) počeo zaprimati naloge i objavljivati indikativne cijene dionice. Analitičari očekuju da će se prva transakcija realizirati tek tijekom poslijepodneva, odnosno kasno navečer po hrvatskom vremenu, zbog iznimno velikog interesa ulagača i velikog broja pristiglih naloga.

Kako bi ublažio moguće nagle oscilacije cijene na samom početku trgovanja, Nasdaq će nastojati uravnotežiti odnos kupovnih i prodajnih naloga te odrediti početnu cijenu koja će smanjiti volatilnost. Nakon što investicijske banke koje vode IPO potvrde da je tržište spremno, dionice SpaceX-a službeno će krenuti u trgovanje, pod uvjetom da ne dođe do novih značajnih neravnoteža između ponude i potražnje.

Zanimljivo, Nasdaq je u petak zabranio pristup predstavnicima medija, poručivši da je riječ o standardnom protokolu prema kojem tijekom inicijalnih javnih ponuda pristup imaju samo unaprijed odobrene osobe. Također, dok su čelnici SpaceX-a u New Yorku obilježavali izlazak kompanije na burzu zvonjavom početnog zvona na Nasdaqu, Musk je ostao u Teksasu te nije prisustvovao ceremoniji.