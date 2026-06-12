Mađarska poništava mjere suzbijanja trgovanja kriptovalutama

Mađarska vlada izjavila je da će ukinuti ograničenja trgovanja kriptovalutama koja su zahtijevala odobrenu validaciju

Mađarska će dekriminalizirati trgovanje kriptovalutama, ukidajući ograničenja koja su nametala potencijalne zatvorske kazne za određene transakcije kriptovaluta u fiat i kriptovalute u kriptovalute, izjavila je glasnogovornica vlade Anita Köböl.

Govoreći na konferenciji za novinare u četvrtak, Köböl je rekla da će Mađarska ukinuti pravila uvedena prošle godine koja su zahtijevala odobrenu validaciju za kripto konverzije i pripisivala kaznene sankcije za kršenje propisa. Rekla je da su ograničenja pridonijela padu aktivnosti trgovanja kriptovalutama u zemlji.

- Ovo je bio nepotreban zakon. Onemogućio je praktično funkcioniranje i uplašio sudionike na tržištu. Kaznene posljedice negativno su utjecale i na nekoliko stotina tisuća ljudi - rekla je Köböl

Pravila su također potaknula nekoliko platformi za digitalnu imovinu, uključujući Revolut, da obustave kripto usluge u zemlji, rekla je Köböl. Dodala je da je regulacija dovela i do istrage Europske unije o tome jesu li mađarska ograničenja kompatibilna s pravilima cjelokupne unije.

Ova promjena označila bi promjenu politike za Mađarsku nakon što je njezin kripto okvir iz 2025. stvorio restriktivni sustav za kripto, izlažući korisnike i pružatelje usluga kaznenoj odgovornosti.

Mađarska pravila o kriptovalutama iz 2025. prijete trgovcima zatvorom

Ograničenja su proizašla iz zakonodavnog paketa donesenog 2025. godine kojim je izmijenjen Kazneni zakon Mađarske i Zakon VII iz 2024. o kripto tržištu, poznat kao Zakon o kriptovalutama.

Prema izmjenama koje su stupile na snagu 1. srpnja 2025., razmjena kriptovaluta može se provoditi samo uz certifikat o usklađenosti koji je izdao ovlašteni pružatelj usluga validacije konverzije kripto imovine.

Transakcije koje nije imale taj certifikat tretirane su kao ‘neovlaštene kripto-transakcije’, a povezani prijenosi imovine smatrani su nevažećima i nesposobnima za proizvodnju pravnog učinka.

Okvir je također stvorio novu vrstu subjekta, pružatelja usluga validacije kripto konverzije, koji je zahtijevao odobrenje mađarskog Nadzornog tijela za regulirane aktivnosti.

Ovi pružatelji usluga imali su zadatak provjeriti podrijetlo kripto imovine, identificirati vlasništvo nad novčanikom ili uređajem, procijeniti korisničke profile i provjeriti transakcije u vanjskim bazama podataka prije izdavanja certifikata o usklađenosti.

Pojedinci ili subjekti koji razmjenjuju kriptovalute u vrijednosti između 5 milijuna mađarskih forinti i 50 milijuna forinti (oko 16.000 do 160.000 dolara) putem neovlaštene mjenjačnice mogli bi se suočiti s do dvije godine zatvora.

Kazne su povećane na pet godina za transakcije između 50 milijuna forinti i 500 milijuna forinti, te do osam godina za transakcije iznad 500 milijuna forinti.

Kripto preokret dolazi nakon mađarskih parlamentarnih izbora 12. travnja, kojima je okončana 16-godišnja vladavina dugogodišnjeg nacionalističkog premijera Viktora Orbana i na vladu dovedena proeuropska stranka Tisza Petera Magyara, a nova administracija nastoji ublažiti napetosti nakon godina sukoba između Mađarske i EU.