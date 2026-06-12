Glavna skupština Ine: Dioničarima se isplaćuje 168 milijuna eura

Dividenda od 16,80 eura po dionici bit će isplaćena do 10. srpnja. Članovima Nadzornog odbora Mikuljanu, Škurli i Ivančiću produljen mandat

Na današnjoj Glavnoj skupštini INA-e dioničarima su predstavljeni godišnji i konsolidirani financijski izvještaji za 2025. godinu s izvješćem neovisnog revizora, Godišnje izvješće o stanju Društva i INA Grupe, Izvješće Nadzornog odbora te Izjava o održivosti INA Grupe.

Glavna skupština jednoglasno je donijela odluku o raspodjeli prošlogodišnje dobiti koja iznosi 152 milijuna eura. Od tog iznosa, milijun eura raspoređuje se u zakonske rezerve, dok se za isplatu dividende izdvaja 151 milijun eura.

Izdašna dividenda

Ukupan iznos koji će se isplatiti dioničarima penje se na 168 milijuna eura, odnosno 16,80 eura po dionici. Ova prilično izdašna dividenda financirat će se kombinirano: iz dijela neto dobiti za 2025. godinu (151 milijun eura) te iz zadržane dobiti iz 2024. godini (17 milijuna eura).

Pravo na isplatu dividende ostvarit će dioničari koji na dan 17. lipnja 2026. godine budu evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD), a sama isplata očekuje se najkasnije do 10. srpnja 2026. godine.

Na Skupštini je članovima Uprave i Nadzornog odbora Ine dana razrješnica za uspješnu poslovnu 2025. godinu. Također, donesena je odluka kojom je Deloitte imenovan revizorom godišnjih financijskih izvještaja te provjeru Izvješća o održivosti za 2027. godinu.

Kada je riječ o kadrovskim rješenjima u vrhu kompanije, na prijedlog dioničara Republike Hrvatske, članovima Nadzornog odbora Damiru Mikuljanu, Branimiru Škurli i Ivi Ivančiću dosadašnji mandati produljeni su na daljnjih šest mjeseci.