Cijena dionice SpaceX-a na 160,95 dolara, skočila gotovo 20 posto

Kompanija Elona Muska nakon prvog dana trgovanja procijenjena je na 2,1 bilijun dolara što ju čini šestom najvećom na svijetu

Dionice SpaceX-a skočile su u petak za gotovo 20 posto u najvećem burzovnom debiju u povijesti. Time je vrijednost kompanije Elona Muska premašila dva bilijuna dolara, a on je postao prvi bilijunaš na svijetu.

Trgovanje dionicama grupe zaključeno je na cijeni od 160,95 dolara, čime je SpaceX procijenjen na oko 2,1 bilijun dolara, što ga svrstava na šesto mjesto najvećih javnih kompanija na svijetu.

Prvi dan trgovanja bio je iznimno dinamičan, a kompanija je prikupila čak 75 milijardi dolara u rekordnoj javnoj ponudi dionica (IPO).

–Teško je povjerovati da tvrtka koja je počela u malom skladištu u El Segundu sada izlazi na burzu kroz najveći IPO u povijesti – rekao je Musk iz SpaceX-ovog pogona Starbase u Teksasu dok je označavao početak trgovanja na burzi Nasdaq.

Ovaj uspjeh Musku donosi i golemu financijsku dobit, budući da se njegov udio od 42 posto u SpaceX-u procjenjuje na više od 800 milijardi dolara. Zajedno s njegovim udjelom od 280 milijardi dolara u proizvođaču električnih vozila Tesla, njegovo je bogatstvo premašilo bilijun dolara, što je ekvivalent otprilike trećini tržišne vrijednosti britanskog indeksa FTSE 100.

Potražnja za dionicama SpaceX-a trostruko je premašila ponudu u IPO-u jer su za njih bili zainteresirani i investicijski fondovi i hedge fondovi, ali i mali ulagači. Svi su se doslovno otimali za dionice. Mali ulagači u SpaceX su stavili preko sto milijardi dolara, a dodijeljeno im je između 20 i 25 posto ponuđenih dionica kompanije.

Investitore nisu pokolebale ni visoke financijske projekcije koje su pokrovitelji SpaceX-a predstavljali tijekom IPO turneje (roadshowa), kao ni jedan od najlabavijih režima korporativnog upravljanja u povijesti.

SpaceX planira iskoristiti prihode od IPO-a za niz ambicioznih projekata: od ulaganja u raketu Starship veličine nebodera, osnivanja kolonije od milijun ljudi na Marsu i pokretanja lunarnog gospodarstva, pa sve do izgradnje mreže orbitalnih AI podatkovnih centara sposobnih za isporuku golemih računalnih kapaciteta. Ako se ti ciljevi ostvare vrijednost Muskove kompanije mogla bi dosegnuti 7,5 bilijuna dolara.

Tijekom sljedeća dva tjedna dionice SpaceX-a dobit će dodatni vjetar u leđa jer će pasivni indeksni fondovi, vezani uz indekse Nasdaq, FTSE i MSCI, početi kupovati dionice nakon što je tvrtka po ubrzanom postupku uvrštena u te referentne indekse.

To će privući milijune običnih štediša i umirovljenika u Muskovu orbitu te pomoći u ublažavanju često nestabilnog trgovanja koje uslijedi nakon izlaska na burzu.