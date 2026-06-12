Poduzetničke zone popunjene su 66 posto, u njima radi 65 tisuća ljudi

U zonama posluje na tisuće tvrtki, a preostali kapaciteti otvaraju prostor za nove investicije, proizvodnju i zapošljavanje

Otprilike 65.000 radnika, koliko zajedno stanovnika imaju, primjerice, Čakovec i Vukovar, zaposleno je u poduzetničkim zonama u gradovima, općinama i županijama diljem Hrvatske koje su podignute zbog poticanja razvoja lokalnoga gospodarstva, privlačenja investitora, stvaranja nove vrijednosti i otvaranja novih radnih mjesta.

Država je, objašnjavaju u Ministarstvu gospodarstva, od 2004. do 2012. u infrastrukturu poduzetničkih zona uložila više od 93 milijuna eura. Prema podacima Jedinstvenog registra poduzetničke infrastrukture (JRPI), koji vodi to ministarstvo, u deset najvećih poduzetničkih zona posluje 737 poduzetnika, koji zapošljavaju ukupno 27.286 radnika. U njima se odvijaju proizvodnja, logistika, usluge, trgovina i ostale poduzetničke aktivnosti.