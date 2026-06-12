Memorija skuplja, PC-evi skuplji: cijene rastu dvoznamenkastim stopama

Nestašica DRAM-a i NAND-a tjera kupce na skuplje modele, pa je prosječna cijena računala u Europi porasla za 11 posto

Tko je ove godine kupovao novi laptop, platio ga je osjetno više nego godinu prije. Prosječne prodajne cijene računala u Europi rastu dvoznamenkastim stopama. Prema podacima analitičke kuće Context, laptopi su u prvih šest tjedana drugog kvartala bili 11,4 posto skuplji nego godinu prije, a stolna računala 10,5 posto. Prihodi od prodaje prijenosnika porasli su 12 posto, od stolnih računala dva posto, i to unatoč tome što se prodalo tri posto manje laptopa i sedam posto manje stolnih računala nego u istom razdoblju lani. Jednostavnije rečeno, na tržištu se prodaje manje računala ali po većim cijenama.

Sam uzrok rasta cijena nije misterij. Najveći proizvođači memorije, Samsung Electronics, SK Hynix i Micron Technology, sve više preusmjeravaju kapacitete svojih tvornica prema memorijskim čipovima visoke propusnosti namijenjenim AI serverima. A to znači da je fokus sa laptopa i kućnih računala prešao u AI, a rezultat je taj da je cijena DRAM-a porasla za čak 171 posto na godišnjoj razini, a DDR5 cijene su se učetverostručile od rujna 2025. godine.

Analitička kuća TrendForce procjenjuje da će ugovorne cijene konvencionalnog DRAM-a, radne memorije koja određuje brzinu računala u drugom kvartalu 2026. porasti između 58 i 63 posto u odnosu na prethodni kvartal. NAND flash, vrsta trajne memorije koja se koristi u SSD diskovima i služi za pohranu podataka, poskupjet će još više, između 70 i 75 posto. Oboje dolazi nakon rekordnog prvog kvartala u kojemu su cijene DRAM-a porasle između 90 i 95 posto.

A olakšanja, tj pada cijena nema na vidiku, ni približno. Novi tvornički kapaciteti neće biti dostupni u značajnijem obimu prije 2027. ili 2028. godine, a veliki cloud operateri dodatno zatežu tržište sklapanjem više kvartalnih ugovora o nabavci samo da si osiguraju buduće alokacije.

Kupci koji su požurili, i oni koji su zakasnili

Dinamika europskog tržišta u prvom kvartalu ove godine bila je neobična. Kupci su ubrzano nabavljali računala anticipirajući nadolazeća poskupljenja, pa su distribucijski kanali punili zalihe, a prihodi su rasli. Za laptope je to bio rast prihoda od 15 posto, a za stolna računala čak 20 posto.

Zatim je na početku drugog kvartala sve stalo.

- Nakon snažnog prvog kvartala u kojemu su rast jediničnih i prihodni rast pogonili zalihe u kanalima prodaje ispred anticipiranih poskupljenja, dinamika se na početku drugog kvartala naglo promijenila. Obujam prodaje pao je nakon tog intenzivnog punjenja zaliha, ali prihodi su nastavili rasti, doduše umjerenijim tempom, pogonjeni znatnim rastom prosječnih prodajnih cijena i pomakom tržišta prema višim segmentima - opisuje Marie-Christine Pygott, starija analitičarka u Contextu.

Dell, HP i Lenovo

Veliki PC proizvođači suočeni su s istim problemom opskrbe, ali reagiraju na različite načine. Lenovo je prošlog tjedna poručio da u aktualnim uvjetima uspijeva poboljšati profitabilnost. Jeff Clarke, izvršni direktor za operacije u Dellu, ovih je dana slikovito opisao situaciju na tržištu komponenti.

- Stariji tehnološki čvorovi sve su zauzetiji, vodeći su potpuno rasprodani, a rokovi isporuke narasli su na godinu dana. Pod pritiskom je sve - DRAM, NAND, procesori, tvrdi diskovi - rekao je.

HP je odabrao drugačiji pristup. Umjesto da troškove u cijelosti prebaci na kupce, kompanija je rekonfigurirala dio proizvoda, certificirala jeftinije komponente i selektivno prilagodila cijene.

- Te su mjere imale značajan utjecaj na naš operativni profit i omogućile nam rezultate iznad očekivanja - rekao je glavni izvršni direktor Bruce Broussard na prošlotjednom predstavljanju financijskih rezultata.

Kraj jeftinih laptopa

Analitičari su ranije upozorili da bi laptopi ispod 500 dolara mogli nestati s europskih polica u 2026. godini jer ih proizvođači više ne mogu ili ne žele nuditi po tim cijenama. IDC prognozira da će prosječne prodajne cijene PC-a porasti 17 posto u 2026. i da se cijene vjerojatno neće vratiti na razine iz 2025. čak ni kada se memorijski kapaciteti eventualno prošire.

Zanimljiv je slučaj Applea, čiji MacBook Neo, ulazni model u Appleovoj ponudi, barem po appleovskim standardima, uz cijenu od 599 dolara, u travnju 2026. čini trećinu Appleove prodaje laptopa u Europi, dostigavši udio MacBook Aira unutar Appleova portfelja. Paradoks je indikativan da u trenutku kada jeftini segmenti nestaju, Appleov 'pristupačni' model postaje jedan od najprodavanijih.

IDC-ova najnovija prognoza pak predviđa pad ukupnih isporuka PC-a za 10,4 posto u 2026. godini, a stabilizaciju tržišta ne očekuje prije 2028. Do tada, računala će biti skuplja, a oni koji su čekali, platit će cijenu tog čekanja.