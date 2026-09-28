Milijuni stigli na Badel: sprema li se gradnja 800 novih stanova?

Nakon godina zastoja Grad predlaže ukidanje ključne planske prepreke, dok je Sesvete Park istodobno izdao 7,4 milijuna eura obveznica.

Na prostoru nekadašnje tvornice Badel u Sesvetama već se godinama planira jedan od većih stambeno-poslovnih projekata tog dijela Zagreba. Stanovi, poslovni sadržaji, vrtić, trg, park i nove prometnice pojavljivali su se u različitim verzijama projekta, ali njegovu je realizaciju godinama kočio neriješen prostorno-planski okvir.

Sada se gotovo istodobno događaju dvije stvari koje Badel ponovno stavljaju u poslovni fokus. Grad Zagreb kroz izmjene Generalnoga urbanističkog plana Sesveta predlaže ukidanje obveze izrade zasebnog urbanističkog plana uređenja za tu zonu. Istodobno je Sesvete Park, društvo koje prema vlastitim ranijim navodima kontrolira 93 posto zemljišta Zone Badel, početkom rujna izdalo korporativne obveznice nominalne vrijednosti 7,425 milijuna eura.