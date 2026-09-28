Andreja Gracin proglašena HR Managerom godine 2026.

Izvršna direktorica Ljudskih potencijala Telemach Hrvatska osvojila je prestižnu nagradu za svoj doprinos razvoju organizacije, integraciji kompanija i izgradnji zajedničke organizacijske kulture

Andreja Gracin, izvršna direktorica Ljudskih potencijala Telemach Hrvatska, proglašena je HR Managerom godine 2026., prestižnim strukovnim priznanjem koje se dodjeljuje za izniman doprinos razvoju ljudi, organizacija i HR struke. Nagrada joj je uručena na Weekend Media Festivalu u Rovinju, u sklopu HR.Weekenda.

Ovogodišnji izbor okupio je 25 kandidata, a Andreja Gracin posebno se istaknula svojim radom u čak pet područja HR leadershipa. Kako navodi organizator nagrade, njezin je doprinos integraciji triju organizacija, izgradnji zajedničke kulture i povećanju angažiranosti zaposlenika obilježio ovogodišnji izbor.

- Ovo priznanje doživljavam prije svega kao priznanje cijelom timu i svim našim zaposlenicima. HR nije posao jedne osobe jer iza svake promjene, svakog novog procesa i svakog koraka stoje ljudi koji vjeruju jedni drugima i zajedno grade organizaciju. Posebno mi je drago što je naš rad prepoznat upravo u trenutku kada nastavljamo graditi zajedničku kulturu i organizaciju u kojoj ljudi mogu ostvariti svoj puni potencijal - izjavila je Andreja Gracin, izvršna direktorica Ljudskih potencijala Telemach Hrvatska.

Priznanje dolazi nakon niza uspjeha Telemacha u području upravljanja ljudima i razvoja organizacijske kulture. U srpnju 2026. kompanija je postala prva velika kompanija u Hrvatskoj koja je ostvarila najviši MAMFORCE LEAD standard, a iste je godine osvojila i brončanu Stevie® nagradu za HR izvrsnost u employer brandingu. Kompanija danas zapošljava više od 1.000 ljudi, a tijekom protekle dvije godine provela je niz inicijativa usmjerenih na razvoj talenata, angažiranost zaposlenika, dobrobit, internu komunikaciju i razvoj lidera.

- Andrejin izbor za HR Managera godine potvrda je njezina osobnog doprinosa, ali i snage našeg tima. Nagrade jesu individualne, ali dobra organizacijska kultura nikada nije - ona se gradi svaki dan, načinom na koji surađujemo, vodimo ljude i stvaramo prostor za njihov razvoj. U Telemachu vjerujemo da kultura počiva na slušanju ljudi, otvorenom dijalogu i spremnosti da stalno budemo bolji. To je pristup koji želimo nastaviti graditi i u budućnosti - izjavio je Adrian Ježina, predsjednik Uprave Telemach Hrvatska.

Nagrada HR Manager godine dodjeljuje se 13. put, a njezin je cilj prepoznati pojedince koji svojim radom pridonose razvoju HR funkcije i organizacija u kojima djeluju. Ovogodišnja dodjela održana je u sklopu četvrtog izdanja HR.Weekenda, koji je u Rovinju okupio više od 1.000 HR profesionalaca i entuzijasta iz regije.