Zagreb stao: voze samo dva tramvaja, Čistoća šalje 20 kamiona

Velik odaziv na štrajk ZET-a i Holdinga. Sindikati ublažili zahtjeve, ali dogovora nema i ne znaju koliko će štrajk trajati.

Odaziv radnika na štrajk u ZET-u i Zagrebačkom holdingu od ranog jutra je velik. Iz spremišta je izašao samo jedan tramvaj, dok su sindikati za nužni odvoz otpada osigurali 20 kamiona. Sindikalisti poručuju da su spremni nastaviti pregovore te da su u međuvremenu ublažili dio svojih zahtjeva.

Štrajk radnika Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga, koji je počeo u ponedjeljak u 3:30 sati, snažno je pogodio gradski prijevoz i dio komunalnih službi.

Predsjednik Sindikata vozača i prometnog osoblja ZET-a Vladimir Jozić izjavio je ujutro da je odaziv radnika vrlo velik te da je u promet izašao samo jedan tramvaj.

– Štrajk traje, za sada je odaziv jako dobar ili veliki. Jedan je tramvaj izašao, kolegica je izrazila želju da želi voziti. Mi smo u dogovoru rekli da ne branimo nikome pravo na rad, tako da je ona izašla – tramvaj linije broj 17 – rekao je Jozić za Hrvatski radio.

Prema njegovim riječima, tramvaji nisu izašli s okretišta na Ljubljanici i Dubravi, kao ni autobusi iz garaža u Podsusedu, Dubravi i Velikoj Gorici.

Sve službe koje prate sigurnost prometa i dalje su u funkciji. Sindikati su, kaže Jozić, predložili da rade interventne ekipe koje moraju reagirati u slučaju puknuća žice gornjeg voda, a organiziran je i prijevoz školske djece.

– Nismo se dogovorili o nužnim poslovima, nije naša krivica, čekamo arbitražu – rekao je.

Sindikati: Štrajk nema unaprijed određen kraj

Sindikalisti zasad ne navode datum do kojega bi štrajk mogao trajati.

– Onog trenutka kada postignemo dogovor, štrajk će biti prekinut i promet će početi normalno funkcionirati – poručio je Jozić, dodajući da čekaju poziv gradonačelnika Tomislava Tomaševića i da su spremni ponovno sjesti za pregovarački stol.

Gradonačelnik je od jutra u Centru za upravljanje prometom, izvijestili su iz Grada Zagreba.

Štrajku su prethodili neuspješni pregovori o novim kolektivnim ugovorima, postupak mirenja i dodatni sastanci sindikata i uprava. ZET je još u nedjelju pozvao građane da računaju na znatno dulje vrijeme putovanja i, gdje je moguće, pronađu alternativne načine prijevoza.

Čistoća osigurala 20 kamiona za nužni odvoz

Štrajk je počeo i u Čistoći, no sindikati su s vodstvom podružnice dogovorili da će 20 kamiona obavljati nužni odvoz otpada iz bolnica, škola, vrtića i domova za starije.

Mumin Hodžić, koji govori u ime pregovaračkog odbora sindikata Zagrebačkog holdinga, rekao je da će se otpad po potrebi odvoziti i s lokacija na kojima se mogu nakupiti veće količine, poput velikih stambenih zgrada, navodeći kao primjer Mamuticu u Novom Zagrebu.

– To je naš doprinos prije nego bude dovršena arbitraža o broju potrebnih radnika za nužne poslove koja se nastavlja u 13 sati. Izašli smo u susret poslodavcu jer smo odgovorni i ne želimo da te ustanove trpe posljedice našeg štrajka – rekao je Hodžić.

Prema njegovim riječima, 20 kamiona predstavlja više od četvrtine kapaciteta prve smjene Čistoće.

Zagrebački holding također je prije početka štrajka upozorio da bi obustava rada mogla najviše utjecati upravo na prikupljanje otpada te održavanje javnih i zelenih površina.

Ceste, Zrinjevac i Parking izlaze samo u hitnim slučajevima

U ostalim podružnicama radnici će intervenirati kada je potrebno spriječiti opasnost za građane ili osigurati funkcioniranje ključnih službi.

Djelatnici Zagrebačkih cesta, prema najavi sindikata, izlazit će na teren u slučaju kvara prometne signalizacije ili drugog problema koji bi mogao ugroziti sigurnost prometa.

Radnici Zrinjevca intervenirat će, primjerice, u slučaju rušenja stabala, dok će Zagrebparking reagirati ako parkirano vozilo onemogući pristup bolnici.

Ukopi se održavaju redovito

– U slučaju potrebe spremni smo reagirati i uputiti djelatnike bilo koje podružnice na teren – rekao je Hodžić.

Članica pregovaračkog odbora Sandra Crnković pozvala je radnike da tijekom štrajka budu dostojanstveni i solidarni.

– Zagrebački holding je veliki sustav, štrajkaški odbor će obići sve njegove podružnice kako bi bili na raspolaganju radnicima koji su im dali potporu za štrajk – kazala je.

Sindikati: Smanjili smo zahtjeve

Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović rekao je ispred ZET-ove Remize da su sindikati tijekom pregovora već smanjili svoje zahtjeve.

Prema njegovim riječima, više od 120 dana pokušavaju postići kompromis.

– Umanjili smo zahtjeve prema ZET-u. Spustili smo osnovicu s 15 na 13 posto, tražimo razgovor o stalnom dodatku i datumu primjene, razgovor o naknadi za troškove prijevoza u visini od 100 posto, ovisno o izboru radnika, te dodatak za vjernost radnika s 0,20 na 0,15 – rekao je Jović.

Sindikalni zahtjevi uključuju i novi kolektivni ugovor na dvije ili tri godine te model indeksacije plaća.

Jović tvrdi da su sindikati svoje prijedloge korigirali više puta, ali da s druge strane nisu dobili prijedlog koji bi mogao dovesti do dogovora.

Prema podacima koje iznose sindikati, 78 posto radnika ZET-a i 74 posto radnika Zagrebačkog holdinga koji su se izjašnjavali podržalo je štrajk.

Predsjednik Sindikata autobusnog i tramvajskog prometa ZET-a Goran Vučemilović također je rekao da su sindikati tri puta korigirali svoje prijedloge.

– Mi ćemo morati sjesti za stol, bilo danas ili sutra, kada god, ali pregovori moraju biti u dobroj vjeri – poručio je Jović.

Sindikati i gradske tvrtke zasad nisu postigli dogovor o novom kolektivnom ugovoru niti o opsegu nužnih poslova. Dok traje arbitraža o nužnim službama, štrajk se nastavlja bez unaprijed određenog roka završetka.

Šef ZET-a očajan zbog štrajka: 'Nisam dobro. Vozači, vratite se za upravljače'

Predsjednik Uprave ZET-a Marko Bogdanović u razgovoru za HRT je rekao da se zbog štrajka ne osjeća dobro te pozvao vozače da tijekom dana promijene odluku i vrate se za upravljače tramvaja i autobusa.

- Nisam dobro, svakako nisam dobro. Kao što vidite, štrajk je započeo danas kako je i najavljeno. Trenutačno imamo jednu djelatnicu koja nije u štrajku. Tramvaj je izašao maloprije. Jedan autobus na liniji 330, brzoj liniji Glavni kolodvor – Velika Gorica, također je na putu - rekao je Bogdanović.

Ovom prilikom pozvao bih i druge vozače da promijene svoju odluku, da se priključe ljudima koji danas neće štrajkati, a vjerujem da će ih biti sve više kako dan bude odmicao”, poručio je.

Na pitanje kakvo je stanje na zagrebačkim ulicama i ima li većih gužvi zbog izostanka javnog prijevoza, Bogdanović je rekao da u tom trenutku nije imao novih informacija.

- Nadam se da sve donekle protječe u redu i miru i da nisu toliko velike gužve, ali svakako pratimo situaciju. Vidjet ćemo kako će se odvijati dalje - kazao je.

Bogdanović je izrazio žaljenje što su se građani našli u takvoj situaciji. Kazao je da se nada da će ljudi stići do svojih radnih mjesta ili na destinacije na koje danas moraju doći. Koliko bi štrajk mogao potrajati, u ZET-u zasad ne mogu procijeniti.

- To je apsolutno nemoguće ovog časa reći - rekao je Bogdanović.

- Mogu vam samo reći ono što smo jučer izjavili, a to je da su vrata za bilo kakvu komunikaciju otvorena, da su telefoni otvoreni. Apsolutno ništa ne mora stati što se tiče komunikacije i eventualnog ponovnog sjedanja za stol - zaključio je predsjednik Uprave ZET-a Marko Bogdanović.