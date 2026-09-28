Uvode se brze zone za solare i vjetroelektrane: dozvole do 12 mjeseci

Novi zakon trebao bi znatno skratiti razvoj projekata, no prostorni planovi i dalje mogu postati najveća prepreka ubrzanju.

Novi Zakon o obnovljivim izvorima energije, koji bi uskoro trebao biti donesen, mogao bi označiti jednu od najvećih promjena u razvoju solarnih i vjetroelektrana posljednjih godina. Hrvatska bi prvi put trebala dobiti unaprijed određena područja za brži razvoj obnovljivih izvora energije, popularne ‘go-to zone’, u kojima bi investitori trebali prolaziti znatno kraće i predvidljivije procedure.

U teoriji, riječ je o prilično velikom zaokretu. Umjesto da se za svaki novi projekt iznova prolazi kroz gotovo cijeli niz prostornih i okolišnih pitanja, država bi najprije trebala utvrditi područja u kojima se očekuju manji konflikti s okolišem i drugim korištenjem prostora, za njih unaprijed provesti strateške procjene te propisati uvjete i mjere zaštite. Projekt koji se poslije razvija unutar takve zone trebao bi krenuti s nekoliko koraka prednosti.

Koje novitete zakon donosi i kako bi to moglo izgledati u praksi pitali smo Ivana Strunju, stručnjaka za obnovljive izvore energije i vlasnika Vis Viridisa.

On smatra da su područja za brži razvoj jedna od najvažnijih novosti zakona, ali upozorava da bi loša provedba mogla proizvesti suprotan učinak.

– Potrebno je posebno voditi računa da se uspostavom novog sustava ne stvori dodatni višegodišnji administrativni postupak koji bi u konačnici odgodio upravo ono što se ovim Zakonom želi postići: ubrzanje razvoja obnovljivih izvora energije – upozorava Strunje.