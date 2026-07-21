Tvrtke i tržišta

Tko je investirao u zgradu od 15.000 €/m², izbrisana tvornica kombajna

21. srpnja 2026.
asa buona parte

Rovinjski kompleks s najskupljim kvadratima u Hrvatskoj 

foto
Goran Litvan
Goran Litvan
Dodajte lidermedia.hr u omiljeni Google izvor

Riječ je o tvrtki investitoru u istoimeni luksuzni kompleks u Rovinju koji se u medijima navodio kao 'najskuplja zgrada u Hrvatskoj'

TOMMY 1992  preuzeo je dijelove imovine, prava i obveza tvrtke CASA BUONA PARTE, koja je u vlasništvu TOMMYJA 1992, odnosno Tomislava Mamića (50%) i DAL-KON INGA, odnosno Zvonka Kotarca (45%) i Ante Kotarca (5%).
 
BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Tomislav Mamić#Zvonko Kotarac#Ante Kotarac#Miljenko Hrman#Igor Rađenović#Igor Filipović#Ante Jažo#Nenad Volarević#Kamilo Kordić#Nives Kompare#Mirni Lipovščak#Frane Tomić#Emil Mihalina #Ivana Hatvalić Poljak#Ružica Herceg#Danko Vrgoč#Goran Čujić#Danko Križić#Ružica Vađić#Matko Maravić #Nina Gašpar
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right