Tvrtke i tržišta
Tko je investirao u zgradu od 15.000 €/m², izbrisana tvornica kombajna
21. srpnja 2026.
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Riječ je o tvrtki investitoru u istoimeni luksuzni kompleks u Rovinju koji se u medijima navodio kao 'najskuplja zgrada u Hrvatskoj'
TOMMY 1992 preuzeo je dijelove imovine, prava i obveza tvrtke CASA BUONA PARTE, koja je u vlasništvu TOMMYJA 1992, odnosno Tomislava Mamića (50%) i DAL-KON INGA, odnosno Zvonka Kotarca (45%) i Ante Kotarca (5%).
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