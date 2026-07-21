Tko je investirao u zgradu od 15.000 €/m², izbrisana tvornica kombajna

Rovinjski kompleks s najskupljim kvadratima u Hrvatskoj

Riječ je o tvrtki investitoru u istoimeni luksuzni kompleks u Rovinju koji se u medijima navodio kao 'najskuplja zgrada u Hrvatskoj'

TOMMY 1992 preuzeo je dijelove imovine, prava i obveza tvrtke CASA BUONA PARTE, koja je u vlasništvu TOMMYJA 1992, odnosno Tomislava Mamića (50%) i DAL-KON INGA, odnosno Zvonka Kotarca (45%) i Ante Kotarca (5%). BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec. Prijavi se

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