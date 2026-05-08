Energetska sigurnost počinje domaćom proizvodnjom

O ključnim pitanjima obnovljivih izvora energije razgovarat će se na konferenciji Dani OIE 2026. u Opatiji od 20. do 22. svibnja

Kako osigurati dovoljno domaće energije za industriju, turizam, poduzetništvo i građane te izbjeći nove energetske krize? Što donose baterijski sustavi i kako će se financirati projekti obnovljivih izvora energije? Može li energetika postati pitanje nacionalne sigurnosti?

O tim će se pitanjima razgovarati na konferenciji Dani OIE 2026, koja će se od 20. do 22. svibnja održati u Opatiji, u organizaciji Obnovljivih izvora energije Hrvatske (OIEH), koji ove godine obilježavaju 10 godina rada.

Hrvatska tijekom ljetnih mjeseci uvozi više od 30 posto električne energije, upravo u razdoblju kada rastu potrebe turizma, gospodarstva i građana. Istovremeno, veliki dio domaćih potencijala obnovljivih izvora energije još uvijek nije iskorišten. Sve to otvara pitanje koliko se Hrvatska dugoročno može oslanjati na uvoz energije i koliko brzo može razviti vlastite proizvodne kapacitete.

Nedavno predstavljena nacionalna analiza baterijskih sustava, koju su uz podršku OIEH-a izradili vodeći hrvatski energetski stručnjaci, pokazala je da bi integracija obnovljivih izvora energije i baterijskih spremnika do 2030. godine mogla smanjiti cijenu električne energije u Hrvatskoj za gotovo 30 posto.

Upravo zato ovogodišnji program energetiku promatra puno šire od same proizvodnje električne energije. Raspravljat će se o tome kako osigurati stabilnu opskrbu za gospodarstvo i građane, kako modernizirati mrežu i integrirati velik broj novih projekata te kakvu ulogu u tome imaju baterijski sustavi, fleksibilnost potrošnje i digitalna rješenja. Dio programa posvećen je i pitanju energetske sigurnosti te ulozi domaće proizvodnje energije i infrastrukture u otpornosti države i funkcioniranju ključnih sustava u kriznim situacijama.

Program konferencije povezuje energetiku s konkretnim potrebama gospodarstva: od industrije, turizma i poljoprivrede do podatkovnih centara. Otvorit će se i pitanja financiranja projekata, razvoja PPA tržišta, aktivnih kupaca, elektromobilnosti, repoweringa postojećih elektrana te novih modela upravljanja energijom.

Među potvrđenim govornicima su dr. sc. Marko Primorac, potpredsjednik Europske investicijske banke (EIB), Gordan Kolak, predsjednik Uprave Končara, prof. dr. sc. Gordan Akrap, prorektor za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju SOIS „Dr. Franjo Tuđman“, doc. dr. sc. Nikola Vištica, predsjednik Upravnog vijeća HERA-e, Anton Marušić, predsjednik Uprave HEP-ODS-a te Ante Mandić, predsjednik Uprave Petrol Hrvatska, uz brojne druge predstavnike institucionalnog, financijskog, poduzetničkog i akademskog sektora iz Hrvatske i Europe.

Dani OIE 2026 zamišljeni su kao mjesto susreta gdje se o energiji razgovara konkretno - kroz brojke, projekte i rješenja koja će utjecati na razvoj Hrvatske u godinama koje dolaze.