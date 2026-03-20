Nema predaje: Kako su poduzetnici preživjeli prvi udar pandemije

Na današnji dan 2020. Lider je porukom 'Nema predaje' mobilizirao poduzetnike dok je Hrvatska ulazila u najteže vrijeme pandemije

Nema predaje! Te dvije riječi ilustrirane stiliziranom stisnutom šakom bile su Liderova poruka na naslovnici 20. ožujka 2020.

Simbol otpora, nepokoravanja, protesta, solidarnosti i kolektivne snage jednostavno je sažeo osjećaje svih, a pogotovu poduzetnika u vrijeme eskalacije pandemije.

Od male vijesti do velike panike

Mjesec dana ranije koronavirus je bio mala vijest u vanjskopolitičkim rubrikama. To je bilo još nešto daleko, što nas se ticalo samo ako želimo ići u Kinu. A od tamo su stizale vijesti da epidemija gubi snagu.

Samo pet dana kasnije i Hrvatsku je zahvatila panika. Prvi slučaj zaraze potvrđen je 25. veljače 2020. Uslijedile su izolacije potencijalno oboljelih, sve je više ljudi ostajalo na bolovanju. Spominjala se već mogućnost zatvaranja granica. Zabranjena su okupljanja. Strah od korone reflektirao se i na Zagrebačku burzu – u velikoj rasprodaji dionica vrijednost burzovnog indeksa Crobex u jednom je danu pala dotad rekordnih 4,91 posto.

Pandemija iz dana u dan

Najprije je pandemija zaustavila nastavu u školama i fakultetima u Istri i zatvorila vrtiće. Zatim je i kompletno školstvo prešlo na on-line nastavu. Najavljena je obustava putničkog prijevoza, a kamioni su već patili u dugim redovima na granicama. Pukli su dobavni lanci. Zatvoreni su ugostiteljski objekti osim onih za pripremu i dostavu hrane. Turistička sezona već je propala, samo što se to nitko još nije usudio glasno reći. Neizvjesnost, uključujući onu poduzetničku, bila je na maksimumu.

Vladine međumjere u zadnji čas

U utorak 17. ožujka Vlada je u zadnji čas donijela paket mjera, a Sabor ga je dan kasnije usvojio. Ključna mjera usmjerena poduzetnicima bila je plaćanje minimalca za radnike tvrtki pogođenih koronakrizom, a među 63 mjere bile su i odgađanje plaćanja poreza i doprinosa na plaće, komunalne naknade, turističkih paušala…

Iz Vlade su procjenjivali da je paket mjera težak oko 30 milijardi kuna, iako je realna vrijednost prema procjeni nezavisnih analitičara bila znatno manja – pet do deset milijardi kuna. Kako god, Vlada je na vrijeme reagirala potezima koje je Lider nazvao međumjerama, najavljujući i nove poteze koji su slijedili u skladu sa situacijom.

Poduzetnici pod enormnim pritiskom

U takvim okolnostima glavni urednik Lidera Miodrag Šajatović u svojoj kolumni Ekonomalije pisao je o pet stupnjeva žalosti koje psiholozi primjenjuju kod gubitka bliske osobe, ali vrlo lako ih je primijeniti i u biznisu:

'Sada je jasno, posljedice zaraze koronom za većinu tvrtki u svijetu i u Hrvatskoj u ovoj su fazi dramatične prirode. Barem pola živućih tvrtki, ako ne i osamdeset posto, pod enormnim je pritiskom. Poduzetnicima, a onda i menadžerima, na kraju i zaposlenicima, korisno je osvijestiti vlastite osjećaje i strahove upravo prema navedenih pet stupnjeva žalovanja - nevjerici, tuzi, ljutnji, depresiji i prihvaćanju. (…)

Poduzetnici u strahu Ivan Pehar: TRCZ grupa odustala od gradnje autosalona Agencija Kadus za zapošljavanje u problemima Turistička agencija Sabina u strahu od plaćanja najma i režija Hotel Dream u Velikoj Gorici orijentiran na Zračnu luku prazan je Frizerski salon Li Lu u strahu od kredita i režija Izvor: Lider, 20. ožujka 2020.

Šesta faza – resetiranje

Poduzetnici i menadžeri nisu prosjek. Ne bi se bavili tim poslom i u normalnim okolnostima bili uspješni u svladavanju izazova da nemaju snagu suočiti se s istinama i brže od drugih proći ljutnju i depresiju. Pa je najkorisnije što prije obaviti i petu fazu žalovanja – prihvaćanje. I ubaciti se u šestu fazu, a to je resetiranje. Gledati kako preživjeti i kako krenuti nakon što se pandemija jednom smiri, ako ne odande gdje smo stali, a onda od novog početka. Zato je i naslov današnjeg Lidera, a i ove kolumne, jednostavan: NEMA PREDAJE!', napisao je Šajatović u Lideru.

Nova normala

Šest godina kasnije možemo potvrditi da se hrvatsko gospodarstvo tog 20. ožujka 2020. i u mjesecima nakon toga nije predalo nego se zaista resetiralo. Taj će izraz uskoro dobiti i drugo tumačenje – nova normala. To će postati mjera izdržljivosti hrvatskih poduzetnika i u drugim krizama koje su uslijedile.