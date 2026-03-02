Biznis i politika

Cijene plina u Europi poskočile više od 20 posto

2. ožujka 2026.
Three oil pumps over blue background with double exposure of falling blurry digital graphs. Concept of oil market crisis. 3d rendering toned imagenafta, plin, proizvodnja, pad proizvodnje, pad cijena, cijene, cijene nafte, cijene plina, burze, burzovne robe, energenti
foto Shutterstock
Lider/Hina
Lider/Hina

Cijene plina dosegnule su najvišu razinu u više od godinu dana pod utjecajem američko-izraelskog napada na Iran

Cijene plina u Europi poskočile su u ponedjeljak više od 20 posto, dosegnuvši najvišu razinu u više od godinu dana pod utjecajem američko-izraelskog napada na Iran i poremećaja u tranzitu energenata kroz Hormuški tjesnac.

Na referentnoj nizozemskoj digitalnoj burzi TTF jedan megavatsat plina s rokom isporuke u travnju stajao je prijepodne 39,84 eura i bio je skuplji za 24,6 posto nego na zatvaranju trgovine na kraju prošlog tjedna. Nakratko cijena mu se bila približila i razini od 41 euro. 

Plinom se tako prijepodne trgovalo po najvišoj cijeni od 14. veljače prošle godine, pokazuju podaci.

Cijene su poskočile nakon subotnjeg izraelsko-američkog napada na Iran. Iran je odgovorio ispaljivanjem projektila na Izrael i američke baze u nizu zemalja uz Perzijski zaljev, uključujući Ujedinjene Arapske Emirate, Kuvajt i Katar, vodećeg svjetskog izvoznika ukapljenog plina.

Promet tankera kroz Hormuški tjesnac gotovo je stao iako ga Iran nije službeno zatvorio. Osiguravatelji su u ponedjeljak upozorili da neće pokrivati brodske pošiljke u široj regiji Perzijskog zaljeva.

Tjesnacem prolazi 20 milijuna barela nafte dnevno i otprilike petina isporuka ukapljenog plina, uglavnom iz Katara, prema podacima Međunarodne agencije za energiju (IEA) iz 2024. godine.

EU je u međuvremenu obustavila uvoz ruskog plina cjevovodima, a planira prekinuti i nabavu LNG-a. Trenutno plin nabavljaju uglavnom iz SAD-a, Katara i Norveške.

