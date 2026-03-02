Cijene plina u Europi poskočile više od 20 posto

Cijene plina dosegnule su najvišu razinu u više od godinu dana pod utjecajem američko-izraelskog napada na Iran

Cijene plina u Europi poskočile su u ponedjeljak više od 20 posto, dosegnuvši najvišu razinu u više od godinu dana pod utjecajem američko-izraelskog napada na Iran i poremećaja u tranzitu energenata kroz Hormuški tjesnac.

Na referentnoj nizozemskoj digitalnoj burzi TTF jedan megavatsat plina s rokom isporuke u travnju stajao je prijepodne 39,84 eura i bio je skuplji za 24,6 posto nego na zatvaranju trgovine na kraju prošlog tjedna. Nakratko cijena mu se bila približila i razini od 41 euro.

Plinom se tako prijepodne trgovalo po najvišoj cijeni od 14. veljače prošle godine, pokazuju podaci.

Cijene su poskočile nakon subotnjeg izraelsko-američkog napada na Iran. Iran je odgovorio ispaljivanjem projektila na Izrael i američke baze u nizu zemalja uz Perzijski zaljev, uključujući Ujedinjene Arapske Emirate, Kuvajt i Katar, vodećeg svjetskog izvoznika ukapljenog plina.

Promet tankera kroz Hormuški tjesnac gotovo je stao iako ga Iran nije službeno zatvorio. Osiguravatelji su u ponedjeljak upozorili da neće pokrivati brodske pošiljke u široj regiji Perzijskog zaljeva.

Tjesnacem prolazi 20 milijuna barela nafte dnevno i otprilike petina isporuka ukapljenog plina, uglavnom iz Katara, prema podacima Međunarodne agencije za energiju (IEA) iz 2024. godine.

EU je u međuvremenu obustavila uvoz ruskog plina cjevovodima, a planira prekinuti i nabavu LNG-a. Trenutno plin nabavljaju uglavnom iz SAD-a, Katara i Norveške.