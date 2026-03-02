Sukob na Bliskom istoku osjetio i bitcoin, u tjedan dana pao 2,8 posto

Bitcoin je ponedjeljak započeo stabilno nakon što je povratio pad vrijednosti tijekom vikenda, kada mu je cijena pala na 63.000 dolara

Bitcoin je do sada apsorbirao najnoviju eskalaciju na Bliskom istoku, nakon porasta volatilnosti terminskih ugovora američkih indeksa, dok trgovci nastavljaju analizirati utjecaj na globalna tržišta energije.

Američki napadi na iranske ciljeve izazvali su odmazdu raketnim i bespilotnim napadima, što je izazvalo strahove od šireg regionalnog sukoba nakon izvješća da je 36-godišnja vladavina ajatolaha Alija Hamneija kao vrhovnog vođe Irana završila.

Iran je upozorio na daljnju odmazdu, dok su poremećaji u brodarstvu i zrakoplovstvu diljem Zaljeva pojačali zabrinutost da bi se sukob mogao proširiti izvan ograničene razmjene.

Bitcoin je ponedjeljak započeo stabilno nakon što je povratio pad vrijednosti tijekom vikenda, kada mu je cijena pala na 63.000 dolara. Prema podacima CoinGecka, najveća kriptovaluta je pala za otprilike 2,8 posto u odnosu na prethodni tjedan.

Pad je bio relativno manji od gubitaka impliciranih terminskim ugovorima na dioničke indekse, koji su pali za više od jedan posto na Nasdaqu, Dowu i S&P 500. Gubici u terminskim ugovorima na dioničke indekse sugeriraju da investitori uglavnom smanjuju rizik kao odgovor na noćna makroekonomska i geopolitička događanja prije otvaranja američkog tržišta.

- Početna rasprodaja bitcoina bila je gotovo školski primjer, tržišta mrze neizvjesnost više od loših vijesti, a čim se činilo da je sukob s Iranom pod kontrolom, refleksna ponuda se brzo vratila - rekao je Ryan McMillin, glavni investicijski direktor u Merkle Tree Capitalu.

Stručnjak je ukazao na indeks straha i pohlepe od 11, uz stope financiranja bitcoin terminskih ugovora koje su se kretale na minus šest posto, što ukazuje na to da kratke pozicije plaćaju značajnu premiju kako bi održale medvjeđi trend u situaciji kakva nije viđena otkako je bitcoin trgovao po cijeni od 16.000 dolara 2022. godine.

Slijedeći taj osjećaj, Pratik Kala, voditelj istraživanja u Apollo Cryptou, rekao je da kretanje cijene bitcoina sugerira da se veliki dio početnog šoka već odrazio.

Tržišta su se usredotočila na potencijal za poremećaje oko Hormuškog tjesnaca, uskog brodskog puta kojim se prevozi otprilike petina globalne opskrbe naftom.

Cijene nafte naglo su porasle zbog sukoba s Iranom, pri čemu je Brent sirova nafta skočila za otprilike osam posto na 80 dolara po barelu, a američka WTI nafta za oko sedam posto.

U međuvremenu, cijena zlata kao sigurnog utočišta skočila je za više od dva posto na 5.388 dolara po unci.

- Tekući sukob na Bliskom istoku dodatno će potaknuti rast cijena zlata, vjerojatno izazivajući nagli porast cijena zbog rastuće potražnje za sigurnim utočištem - rekao je Han Tan, glavni tržišni analitičar u Bybit Learn.

- Ipak, iskusni promatrači tržišta dobro su svjesni da premije geopolitičkog rizika često brzo nestaju nakon što se tržišni i ekonomski rizici probave i čine se obuzdanima - dodao je.