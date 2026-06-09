Civilnom društvu od igara na sreću ove godine 214 milijuna eura

Navedena svota predstavlja značajno povećanje ukupnih sredstava za raspodjelu u odnosu na prethodnu godinu

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2026. godinu upućena je u utorak u javno savjetovanje, a korisnici bi ove godine mogli dobiti više od 214 milijuna eura, značajno više nego lani, istaknuto je na konferenciji Ministarstva financija.

Glavna državna rizničarka Danijela Stepić rekla je kako je riječ o dokumentu koji se donosi na godišnje, a Vlada ga donosi na temelju Zakona o igrama na sreću.

– Njime se utvrđuju kriteriji i postoci kojim se onda dio prihoda od igara na sreću raspodjeljuju u određena prioritetna programska područja – istaknula je, dodavši da se prijedlog raspodjele i visina udjela pojedinih programskih aktivnosti u ukupnom prihodu od igara na sreću temelji na provedenim analizama prioritetnih sektorskih problema.

– Također su uzeti u obzir dostavljeni zahtjevi za financiranje programskih aktivnosti, visina financiranja sličnih programa u prethodnim godinama, visina neutrošenih prihoda od igara na sreću u prethodnim razdobljima te vlastiti i namjenski izvori financiranja tijela državne uprave koji su istodobno i korisnici prihoda od igara na sreću – kazala je Stepić.

Naglasila je kako je novi Zakon o igrama na sreću iz 2025., donio i dva nova programska područja za koja će se ove godine također izdvojiti novac - psihosocijalno osnaživanje i podizanje kvalitete življenja braniteljsko-stradalničke populacije iz Domovinskog rata te promicanje i očuvanje vrijednosti Domovinskog rata, te demografsku revitalizaciju Republike Hrvatske.

Osim ta dva nova područja, raspodjelom dijela prihoda od igara na sreću predlaže se izdvajanje za programe koji promiču, odnosno bave se razvojem sporta, borbom protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti, socijalnom i humanitarnom djelatnošću, problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom, tehničkom kulturom, kulturom, izvaninstitucionalnom naobrazbom i odgojem djece i mladih te razvojem civilnoga društva.

Ciljevi raspodjele su, navedeno je, rješavanje prioritetnih sektorskih problema u suradnji s udrugama i organizacijama civilnog društva, podrška razvoju civilnog društva te financiranje programskih aktivnosti koje doprinose poboljšanju kvalitete života u svim područjima društvenog života.

– Naše su procjene da se ovom uredbom preraspodjeljuje, kada uzmemo u obzir procjenu prihoda po ovoj osnovi za 2026., više od 144,6 milijuna eura. Ako uzmemo u obzir i dio sredstava koji je ostao prenesen iz 2025. godine, 70-ak milijuna eura, govorimo o 214 milijuna eura koji će biti namijenjeni financiranju ovih programskih područja – naglasila je Stepić, dodavši da će Uredba danas biti upućena na javno savjetovanje koje bi trebalo završiti 19. lipnja.

Navedena svota, kazala je, predstavlja značajno povećanje ukupnih sredstava za raspodjelu u odnosu na prethodnu godinu, kada je u tu svrhu bilo na raspolaganju oko 130 milijuna eura.

Predstavnica Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske Helena Beus naglasila je kako je taj Ured već niz godina zadužen za koordinaciju davatelja financijskih sredstava u smislu da se prikupljaju sektorske analize od svih tijela, te da se potom radi analitička podloga za pripremu Uredbe.

– Prijedlog Uredbe raspravili smo s nizom institucija i udruga i vidjeli smo koji su njihovi prioriteti prije samog upućivanja na javno savjetovanje, te nakon konzultacija sa svim državnim tijelima – rekla je Beus, dodavši da je naglasak da sve te aktivnosti, koje će se u budućnosti financirati, prate i organizacije civilnog društva.