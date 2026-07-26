Google i Meta više nisu dovoljni: Brendovi preuzimaju podatke u svoje ruke

Podaci koje brend prikuplja izravno od korisnika, tzv. first-party data, postaju temeljna imovina na kojoj se grade produktivnost i konkurentnost

Nakon što je Google početkom prošle godine odustao od dugonajavljivanog ukidanja kolačića treće strane u svom pregledniku Chromeu, dio oglašivača napokon je odahnuo jer je taj važni alat na koji se godinama oslanjao ipak ostao na životu. Ipak, uvidjevši ovisnost o odlukama velikih platformi poput Googlea i Mete, marketinška struka u međuvremenu se vrlo brzo okrenula novom smjeru, u kojem o uspjehu kampanja ne odlučuje tuđa infrastruktura, nego podaci koje brend prikuplja izravno od svojih korisnika, tzv. podaci prve strane (engl. first-party data).

Riječ je o podacima iz prvog izvora, prikupljenima u kupnjama, programima vjernosti, aplikacijama i pri registraciji; onima koje korisnik sâm pristaje dati, pa se smatraju točnijima i pouzdanijima od onih prikupljenih posredno. Za razliku od kolačića treće strane, koji korisnika prate dok pretražuje različite stranice, vlastiti podaci nastaju u kupčevoj izravnoj interakciji s brendom te u vlasništvu brenda i ostaju, zbog čega su najvrjedniji.