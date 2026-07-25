AD Plastik povećao profitabilnost i smanjio dug za 7,22 milijuna eura

EBITDA je porasla 23,2 posto, na 11,7 milijuna eura, dok je neto dobit Grupe povećana na 7,58 milijuna eura

Neto dobit AD Plastik Grupe iznosila je u prvom polugodištu 7,58 milijuna eura što je 1,6 posto više nego u istom razdoblju lani, dok su poslovni prihodi porasli za 1,9 posto, na 76,6 milijuna eura, pokazuje financijsko izvješće te solinske kompanije za proizvodnju automobilskih dijelova.

Istodobno, poslovni rashodi iznosili su 71,4 milijuna eura i manji su za 0,2 posto.o EBITDA je povećana za 23,2 posto, na 11,7 milijuna eura.

Kako stoji u izvješću, grupa je nastavila s razduživanjem što se najbolje vidi iz pokazatelja neto financijskog duga koji je u odnosu na kraj prošle godine smanjen za 7,22 milijuna eura.

Matično društvo, AD Plastik ostvarilo je u prvom polugodištu 58,48 milijuna eura poslovnih prihoda, što je 0,1 posto više nego u istom razdoblju lani. Neto dobit iznosila je 6,64 milijuna eura, odnosno 130,3 posto više, prvenstveno zbog rasta prihoda od dividende pridruženog društva u Rumunjskoj te povećanja operativne učinkovitosti i optimizacije proizvodnih troškova u Hrvatskoj, navodi se u izvješću.

Predsjednica Uprave AD Plastika Katija Klepo istaknula je kako su unatoč i dalje prisutnoj neizvjesnosti u globalnom gospodarskom okruženju tijekom drugog tromjesečja vidljivi prvi znakovi postupne stabilizacije tržišta.

Međutim, automobilska industrija i dalje posluje u uvjetima kontinuiranih pritisaka na povećanje učinkovitosti i optimizaciju troškova. U takvom okruženju AD Plastik Grupa nastavlja provoditi strateške inicijative usmjerene na jačanje operativne izvrsnosti, povećanje profitabilnosti i dugoročno stvaranje vrijednosti, kazala je.

Značajan potencijal, kako je navela, vide u aktualnim natječajima za nove modele europskih proizvođača automobila, ali i u razvoju poslovanja izvan automobilske industrije, čime tvrtka nastavlja provoditi strategiju diversifikacije poslovanja.

U nastavku godine AD Plastik ostat će usmjeren na daljnje povećanje profitabilnosti, nastavak razduživanja i razvoj novih poslovnih prilika, kaže se u izvješću.