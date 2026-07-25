URA Watches: Od modifikacije Casio satova do proizvodnje u Osijeku

Fabio Brmež i Lovro Žada u Osijeku modificiraju kultne Casio satove, a uz brend URA Watches proizvode i vlastite zidne satove Wallie

Za pronalaženje prvog posla u struci s diplomom iz ekonomije u ruci dvojica Osječana Fabio Brmež i Lovro Žada nisu krenuli ustaljenim putem, tražeći prilike na tržištu rada ili odlaskom u inozemstvo, već su svoj posao odlučili stvoriti sami, u Osijeku, i to ulaskom u poduzetništvo.

Nakon godina studentskog rada na najraznovrsnijim poslovima, od nošenja pločica na šesti kat bez lifta, organizacije događaja, slaganja razglasa, kidanja karata na ulazu koncerta i tehničke izvedbe lokalnih evenata do razvrstavanja papirologije u projektantskim tvrtkama, svoje su znanje iz ekonomije, iskustvo na različitim radnim mjestima i vrijeme za dodatno usavršavanje odlučili uložiti u netipičan biznis modifikacije ručnih satova svjetske marke Casio.