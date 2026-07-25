Tvrtke i tržišta

Influencerski marketing: Lajkovi su mrtvi, živjele konverzije!

25. srpnja 2026.
In a realm of digital wonder, a virtual influencer emerges as a striking embodiment of persona and allure. Her form shimmers with a holographic sheen, colors shifting with electric vibrance as if breathing the light itself. Every strand of hair flows like liquid chrome, reflecting an array of prismatic hues across an invisible canvas. Her eyes, pools of luminous pixels, seem to perceive the unseen, encapsulating dreams and bytes. Fashioned in attire of pixel-perfect precision, each garment fused with futuristic elegance, her presence radiates an ethereal charisma that transcends the boundaries of reality. Set against a backdrop of sleek, minimalist architecture, she navigates a world where technology dances with imagination.
Luka Kasalo
Luka Kasalo
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Brendovi se sve češće okreću mikroinfluencerima, a uspjeh kampanja više se ne mjeri samo dosegom, nego konverzijama i prodajom

Nije prošlo mnogo vremena otkako je influencerski marketing mnogima izgledao kao neuređen prostor u kojem su se proizvodi slali influencerima, a uspjeh kampanja mjerio brojem lajkova i pregleda. Danas je slika potpuno drukčija. Suradnje se ugovaraju detaljnim ugovorima, gotovo svaka objava mora biti jasno označena kao plaćena promidžba, kampanje se planiraju mjesecima unaprijed, a od kreatora sadržaja očekuju se konkretni poslovni rezultati. U međuvremenu su se promijenili i sami influenceri, ali i očekivanja oglašivača.

Da je influencerski marketing u samo nekoliko godina prošao put od zanimljivoga komunikacijskog dodatka do ozbiljnoga poslovnog kanala, smatra direktor i suosnivač influencerske agencije ARCH. Davorin Šmit. Kaže kako su se promijenili i tržište i način na koji kompanije pristupaju takvim kampanjama.

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