Influencerski marketing: Lajkovi su mrtvi, živjele konverzije!

Brendovi se sve češće okreću mikroinfluencerima, a uspjeh kampanja više se ne mjeri samo dosegom, nego konverzijama i prodajom

Nije prošlo mnogo vremena otkako je influencerski marketing mnogima izgledao kao neuređen prostor u kojem su se proizvodi slali influencerima, a uspjeh kampanja mjerio brojem lajkova i pregleda. Danas je slika potpuno drukčija. Suradnje se ugovaraju detaljnim ugovorima, gotovo svaka objava mora biti jasno označena kao plaćena promidžba, kampanje se planiraju mjesecima unaprijed, a od kreatora sadržaja očekuju se konkretni poslovni rezultati. U međuvremenu su se promijenili i sami influenceri, ali i očekivanja oglašivača.

Da je influencerski marketing u samo nekoliko godina prošao put od zanimljivoga komunikacijskog dodatka do ozbiljnoga poslovnog kanala, smatra direktor i suosnivač influencerske agencije ARCH. Davorin Šmit. Kaže kako su se promijenili i tržište i način na koji kompanije pristupaju takvim kampanjama.