Kriza trese gejming: Xbox otpušta, hrvatski studiji oprezni

Usporavanje rasta, skuplji hardver i slabiji povrat ulaganja mijenjaju industriju u kojoj ni kvalitetna igra više ne jamči uspjeh

Naše poslovanje danas nije zdravo, rečenica je iz poruke koju je početkom srpnja odaslala Asha Sharma, nova šefica za gejming u Microsoftu, zaposlenicima Xboxa. U poduljem pismu naglasila je kako započinje najveće restrukturiranje u povijesti Xboxa, što znači i otpuštanje 3200 zaposlenika tijekom 2027. Istoga dana kada je poslala poruku već je podijelila 1600 otkaza na globalnoj razini te najavila kako će se Xbox riješiti i četiri gejming-studija. Tako je Sharma pokrenula najveće restrukturiranje u povijesti brenda, a kao razloge navela je marže od tri do deset puta niže od konkurencije, usporen rast pretplate i visoke troškove hardvera pogurnute potražnjom za umjetnom inteligencijom.

–​ Gejming-studiji nisu rasli tempom koji smo očekivali i naša je osnovna djelatnost oslabjela. Povećali smo broj timova i ulagali, ali nije pomoglo. Gejming se sada suočava s najtežom hardverskom krizom u povijesti. Moramo resetirati Xbox, najprije svoj portfelj sadržaja. Od 2018. agresivno smo proširili portfelj, ali sada broj igara kreiranih na mjesečnoj razini u cijeloj industriji premašuje sve ukupno kreirane tijekom posljednjih deset godina. U konkurenciji smo ne samo s najvećim izdavačima, nego i s manjim neovisnim studijima. Izgubili smo 64 centa na svaki uloženi dolar – poručila je Sharma.