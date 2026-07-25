Je li vaša tvrtka spremna na geopolitičke rizike?

Nedavno McKinseyjevo istraživanje otkrilo je da su poslovni lideri svjesni posljedica lošeg upravljanja geopolitičkim rizicima

Poznata je rečenica da ne preživljavaju najjači i najinteligentniji, već oni koji se najbolje prilagođavaju promjenama, a u svijetu intenzivnih geopolitičkih promjena sposobnost poslovnog prilagođavanja danas je važnija nego ikada. Tvrtke koje čekaju da se poslovna neizvjesnost 'slegne' riskiraju zaostajanje za konkurentima koji se već koriste prilikama na novim tržištima te grade nove izvore konkurentske prednosti.

Nedavno McKinseyjevo istraživanje otkrilo je da su poslovni lideri svjesni posljedica lošeg upravljanja geopolitičkim rizicima te je čak osam od deset ispitanika navelo da je sadašnje geopolitičko okružje negativno utjecalo na njihovo poslovanje te da im raste zabrinutost zbog cijena energije i nestabilnosti lanaca opskrbe. Ipak, manje od trećine ispitanika smatra da njihova tvrtka ima razvijene sposobnosti upravljanja geopolitičkim rizicima, a samo ih 28 posto ocjenjuje da te sposobnosti učinkovito podupiru donošenje poslovnih odluka.