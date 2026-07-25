HPB povećao dobit na 36,2 milijuna eura, troškovi skočili 11 posto

Hrvatska poštanska banka (HPB) u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila je neto dobit od 36,2 milijuna eura, što je 0,4 posto više no u istom razdoblju godinu ranije, pokazuje bančino financijsko izvješće.

Operativni prihodi dosegnuli su 101,2 milijuna eura, što je za 4,1 milijun eura ili 4,2 posto više u odnosu na prvih šest lanjskih mjeseci, podaci su iz nerevidiranog nekonsolidiranog izvješća HPB-a objavljenog na Zagrebačkoj burzi (ZSE).

Pritom, neto kamatni prihodi u prvih šest ovogodišnjih mjeseci iznosili su 80,3 milijuna eura te su bili veći za 2,8 milijuna eura ili 3,6 posto na godišnjoj razini, a kao odraz transformacije bilance, to jest snažnog rasta kreditne aktivnosti i povećanih ulaganja u vrijednosne papire tijekom 2025. godine, kažu iz banke.

Neto prihodi od naknada i provizija porasli su, pak, na 19 milijuna eura, što je za 0,8 milijuna eura ili 4,1 posto više u odnosu na prvih šest lanjskih mjeseci, a ponajprije uslijed "rasta aktivnosti klijenata".

Rast i operativnih troškova

S druge strane, porasli su i operativni troškovi, za 5,8 milijuna eura ili 11 posto, na 58,8 milijuna eura, što je rezultat, kažu iz HPB-a, ulaganja u zaposlenike, digitalizacije i inflatornih pritisaka.

Primjerice, prema podacima iz financijskog izvješća, troškovi za zaposlenike od siječnja do kraja lipnja ove godine dosegnuli su 31,7 milijuna eura, što je skok za 3,5 milijuna eura ili 12,4 posto na godišnjoj razini.

Naposljetku, operativna dobit u prvoj polovici ove godine iznosila je 42,3 milijuna eura ili 1,7 milijuna eura manje u odnosu na isto razdoblje lani. No, "zadržavanje visokih razina naplate i oporavka loših plasmana" rezultiralo je prihodom od ukidanja rezervacija od 1,9 milijuna eura, što je pozitivno utjecalo na neto dobit HPB-a.

Badurina: Zadržali smo profitabilnost i potvrdili otpornost

Predsjednik Uprave HPB-a Marko Badurina je istaknuo da je u prvom ovogodišnjem polugodištu rast operativnih prihoda uspješno kompenzirao povećane troškove ulaganja u zaposlenike i digitalnu transformaciju.

"Ovim smo zadržali profitabilnost na razini prethodne godine i potvrdili otpornost našeg poslovnog modela u okruženju koje zahtijeva značajna strateška ulaganja. Istovremeno, nastavili smo s rastom kreditne aktivnosti uz daljnje poboljšanje kvalitete portfelja, što potvrđuje našu dosljednost u upravljanju rizicima i fokus na održivi rast", rekao je Badurina u izjavi objavljenoj u financijskom izvješću.

Podsjetio je i da je HPB nedavno izdao prvu međunarodnu obveznicu u iznosu od 150 milijuna eura, čime je dodatno ojačao strukturu izvora sredstava i uspješno debitirao na međunarodnom tržištu kapitala.

- Ostatak godine za nas znači nastavak jačanja tržišne pozicije, a 2026. bit će za HPB posebno značajna i zbog akvizicije Croatia banke koja je u tijeku, čime nastavljamo stvarati čvrste temelje za daljnji održivi rast banke - poručio je čelnik HPB-a, banke u većinskom državnom vlasništvu.

Po podacima iz konsolidiranog financijskog izvješća, HPB Grupa, koju uz matičnu banku čine i društva HPB Invest te HPB-Nekretnine, ostvarila je neto dobit od 36,4 milijuna eura. Pritom, neto dobit matičnog društva iznosi već spomenuta 36,2 milijuna eura, društvo HPB Invest zabilježilo je neto dobit od 124 tisuće eura, a HPB-Nekretnine od 46,3 tisuće eura.