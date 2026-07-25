Ekonomija pozornosti: Brendovi imaju samo 1,7 sekundi za udicu

Doseg i klikovi više nisu dovoljni. Oglašivači sada mjere kvalitetu pozornosti, pamćenje i povjerenje koje vodi prema prodaji

Telekomi imaju tu neugodnu naviku slanja tjednih obavijesti o tome koliko smo vremena, prosječno na dan, proveli buljeći u male ekrane i skrolajući bez stvarnoga angažmana. Ovisnost je heroinska. Unatoč tomu što nas rijetko koji sadržaj zadrži dulje od tiktokovskih 1,7 sekundi. Dobro ste pročitali – 1,7 sekundi!

Ali, hrabro skrolamo dalje. Jer, mozak ne zna hoće li idući video donijeti golem val žuđenoga dopamina ili dosadu. Neizvjesnost ga tjera da skrola dalje. A u tih 1,7 sekundi oglašivači trebaju baciti udicu koju ćemo veselo progutati. Kako točno, pitate se. Pa, tako što naša pozornost postaje najvrjednija i najrjeđa valuta. Kakvi rijetki metali, kakva energija! Nosi se ekonomija pozornost. A ona ide kontra struje – umjesto brzine nudi usporavanje. Kako, molim? Zapravo, logično. Jer, pozornost nije teško kupiti. Trik je kako je zadržati. Barem tako veli Iva Ušćumlić, glavna strateginja Abecede komunikacije.