Ćorić: Hrvatsko gospodarstvo ove godine raste više od dva posto

Nakon usporavanja BDP-a na 1,7 posto u drugom kvartalu, ministar Ćorić očekuje ubrzanje rasta u nastavku godine

Ministar gospodarstva Tomislav Ćorić kazao je da vjeruje da će hrvatsko gospodarstvo u trećem kvartalu i na kraju 2026. godine rasti stopom većom od dva postotna boda, iako današnje prve procjene Državnog zavoda za statistiku (DZS) navode da je u drugom tromjesečju BDP rastao usporenom stopom od 1,7 posto.

Podsjetivši da je na razini Europske unije rast u istom razdoblju bio 1,2 posto, a na razini eurozone 1 posto, Ćorić je u četvrtak nakon sjednice vlade naglasio da je brži rast hrvatskog BDP-a od 1,7 posto postignut u kompleksnim okolnostima te u odnosu na visoku bazu od 3,8 posto rasta domaćeg gospodarstva u istom razdoblju prošle godine.

Izdvojio je povećanje komponente izvoza roba i usluga koja je u drugom kvartalu porasla za 3,8 posto, a u odnosu na isto tromjesečje 2025. za 5,2 posto.

Podbačaj potrošnje koja je porasla za samo 0,5 posto, ministar je objasnio snažnim porastom cijena energenata, što je dovelo do količinski manje potrošnje.

- Rast od 1,7 postotnih bodova, posebice uzimajući u obzir trendove na razini Europske unije, odnosno eurozone, je nešto što smatramo doprinosom ukupnom porastu hrvatske ekonomije u 2026. godini, za koji vjerujemo da će premašiti dva postotna boda (...) vjerujemo da ćemo s trećim kvartalom prijeći dva postotna boda - rekao je Ćorić.

U trećem tromjesečju u izračun BDP-a, naime, ulazi i potrošnja gostiju u turističkoj sezoni.

Ministar je dodao i da vlada radi na smanjenju stope inflacije i izrazio uvjerenje da će makroekonomski indikatori s kojima će se zaključiti ova godina biti razlog za zadovoljstvo.