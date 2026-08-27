Nvidia izbrisala brige o rastu AI sektora, dionica skočila sedam posto

Prognoza o rastu prihoda za 70 posto dolazi u trenutku kada su ulagači i dalje oprezni glede kapitalnih ulaganja velikih tehnoloških tvrtki

Vrijednost dionica Nvidije snažno je skočila u četvrtak nakon što su smjernice o prihodima ovog tehnološkog diva umirile ulagače potvrdom da će potražnja za umjetnom inteligencijom ostati snažna. Cijena dionica bila je u plusu od 7,2 posto na gotovo 225 dolara u trgovanju prije otvaranja burze, navodi CNBC.

Optimizam ulagača sugerira da bi Nvidia mogla prekinuti trend pada cijene dionica dan nakon objave financijskih rezultata, što se dogodilo u sva prethodna četiri kvartala unatoč ispunjavanju ili premašivanju procjena analitičara. Dionice ostalih proizvođača čipova zabilježile su rast nakon Nvidijinih rezultata. Micron je porastao 4,5 posto, Marvell 5,7 posto, Arm 4,7 posto, Intel tri posto, a AMD 1,7 posto.

Ograničeni količinom

Novi val pomame za tehnološkim dionicama izazvala je izjava glavne financijske direktorice Nvidije, Colette Kress. Ona je u srijedu rekla kako kompanija očekuje rast prihoda od 70 posto za fiskalnu 2028. godinu, koja traje od veljače 2027. do siječnja 2028. Glavni izvršni direktor Jensen Huang napomenuo je da je potražnja 'znatno veća od 70 posto', ali da je kompanija ograničena količinom proizvoda koje može isporučiti.

Optimistične prognoze nadovezale su se na rezultate poslovanja u drugom tromjesečju, bitno boljima od očekivanja analitičara. Kompanija je objavila prihode od 96,2 milijarde dolara, nasuprot prognozama o 92,2 milijarde dolara, prema podacima LSEG-a. Zarada po dionici popela se na 2,22 dolara dok su prognoze govorile da će iznositi 2,1 dolar.

TSMC, Nvidijin glavni ugovorni proizvođač, i dalje se suočava s proizvodnim i opskrbnim ograničenjima, dok i memorijskih čipova – ključne komponente Nvidijinih sustava – i dalje nema dovoljno na tržištu. U četvrtak su analitičari također istaknuli 'prijetnju' Nvidijinom gotovo potpunom monopolu nad najnaprednijim AI čipovima, koja dolazi u obliku nedavno najavljenih namjenskih poluvodiča koje razvijaju hyperscaleri i AI laboratoriji poput OpenAI-ja.

Huang je naveo da Nvidia 'nikada nije davala prognoze' godinu dana unaprijed, ali da kompanija sada ima 'puno bolju vidljivost' duž cijelog lanca opskrbe koja joj to omogućuje. Nvidijina prognoza dolazi u trenutku kada su ulagači i dalje oprezni glede kapitalnih ulaganja velikih tehnoloških kompanija, kružne prirode financijskih aranžmana te povrata na ulaganja (ROI) u AI.

Ulazak u zlatno doba

Komentari tehnološkog diva vezani uz potražnju za AI-jem donekle su ublažili te bojazni. Huang je izjavio da je AI 'dosegao točku preokreta', napominjući da se broj kompanija koje trebaju velike GPU klastere dramatično povećao.

- U ovo doba prošle godine samo je jedan laboratorij pokretao ekspanziju - rekao je Huang. - Danas svjedočimo zlatnom dobu novih AI laboratorija i startupa, paralelnom skaliranju višestrukih vodećih laboratorija, uspješnom ekosustavu otvorenih modela i implementaciji fizičkog AI-ja – uz snažan zamah diljem SAD-a i svijeta - dodao je Nvidijin šef.

Kompanija je također nastojala pokazati ulagačima da diverzificira svoju bazu kupaca izvan samih hyperscalera. Nvidijini kupci iz segmenta AI Clouda, industrije i poduzeća (ACIE) ostvarili su 40,3 milijarde dolara prihoda u ovom kvartalu, što predstavlja rast od 138 posto na godišnjoj razini.

Nvidijini financijski rezultati 'govore da je valuacija danas niska', izjavio je za CNBC u četvrtak Siddy Jobe, viši portfelj menadžer u fondu Exponential Technologies pri Econopolis Wealth Managementu. - Postoji iznimno velik potencijal rasta za dionicu Nvidije - dodao je.

Povratak povjerenja

Iako su se strahovi od korekcije tržišta pojavili kada su dionice proizvođača čipova u srpnju izgubile bilijun dolara vrijednosti, povjerenje se očito vratilo nakon što je Nvidia objavila svoje rezultate.

Nvidia je dogovorila preuzimanje open-source platforme Hugging Face za 12,9 milijardi dolara, izvijestio je u srijedu The Information, pozivajući se na izvor upoznat s transakcijom. Business Insider je zasebno izvijestio da je Nvidia bila 'u pregovorima' oko akvizicije Hugging Facea.

Ukoliko se realizira, ova akvizicija stavila bi jednu od najkorištenijih platformi za dijeljenje i rad s AI modelima otvorenog koda pod vlasništvo Nvidije, čime bi ovaj proizvođač čipova dodatno proširio svoj doseg u ekosustav softvera i modela.