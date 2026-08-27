Zagreb diže proračun za 186 milijuna: ZET najveći dobitnik

Rebalansom proračun raste na 3,3 milijarde eura, a najveći dodatni iznosi odlaze na ZET, plaće zaposlenih i gospodarenje otpadom.

Zagrebački proračun za 2026. godinu povećat će se za čak 186,5 milijuna eura na 3,3 milijarde, proizlazi iz prijedloga rebalansa koji je gradonačelnik Tomislav Tomašević uputio Gradskoj skupštini. Od toga se 159,1 milijuna odnosi na proračun Grada u užem smislu, a 27,4 na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika.

Riječ je o povećanju od gotovo šest posto samo osam mjeseci nakon što je Skupština usvojila izvorni proračun.

No, dodatnih 186 milijuna ne dolazi uglavnom iz snažnijeg ovogodišnjeg punjenja gradske blagajne. Prihodi i primici povećavaju se za 63,1 milijuna eura, dok se čak 123,4 milijuna eura dodatnog prostora dobiva uključivanjem viška iz prethodnih godina.

Među prihodima najveći skok Grad očekuje od naknada povezanih s cestama i poreza na nekretnine. Prihodi od imovine povećavaju se za 22,1 milijun eura, ponajprije zahvaljujući dodatnih 20 milijuna od godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji vozila. Još sedam milijuna eura više očekuje se od poreza na nekretnine, pri čemu Grad objašnjava da je zbog odgođenog razreza velik dio porezne obveze iz prve godine primjene poreza evidentiran tek tijekom 2026. Plan prihoda od komunalnog doprinosa povećava se za dva milijuna eura, dok se očekivane pomoći iz inozemstva i drugih dijelova općeg proračuna istodobno smanjuju za 12,3 milijuna.

Jedan od glavnih razloga za rebalans su plaće. Grad je nakon novih kolektivnih ugovora morao pronaći znatno više novca za zaposlene u upravi, vrtićima, kulturi, vatrogastvu i drugim ustanovama. Samo u proračunu u užem smislu rashodi za zaposlene povećavaju se za 41,8 milijuna eura, a kod proračunskih korisnika za još 9,1 milijuna. Ukupno je, dakle, za zaposlene potrebno oko 50,8 milijuna eura više nego što je Grad planirao potkraj prošle godine.