Hrvatski BDP raste 22. kvartal zaredom, ali sve sporije

Zahvaljujući potrošnji, investicijama i izvozu, hrvatsko gospodarstvo nastavilo je rasti, no tempo rasta osjetno je usporio

Zahvaljujući rastu osobne potrošnje, investicija i izvoza, hrvatsko gospodarstvo poraslo je u drugom tromjesečju ove godine već 22. kvartal zaredom, ali sporije nego u prethodnom kvartalu.

Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je četvrtak prvu procjenu, prema kojoj je bruto domaći proizvod (BDP) u drugom tromjesečju realno porastao za 1,7 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje.

To je već 22. kvartal zaredom kako gospodarstvo raste, ali sporije nego u prethodnom tromjesečju, kada je rast iznosio 2,2 posto. Rast BDP-a na godišnjoj razini od 1,7 posto je najsporiji rast od posljednjeg kvartala 2020. godine, kada je gospodarstvo palo pod utjecajem koronakrize.

Rast potrošnje i investicija

Prema podacima DZS-a, potrošnja kućanstava, što je najveća sastavnica BDP-a, porasla je u drugom kvartalu za 0,5 posto na godišnjoj razini, znatno sporije u odnosu na 2,6 posto u prethodnom tromjesečju. Bruto investicije u fiksni kapital porasle su, pak, za 1,7 posto, sporije u odnosu na 2,5 posto u prethodnom kvartalu.

Državna potrošnja porasla je za 2 posto, nakon što je u prethodnom tromjesečju ojačala 0,7 posto. Izvoz roba i usluga porastao je, pak, za 3,0 posto na godišnjoj razini, nakon pada za 1,6 posto u prethodnom kvartalu. Pritom je izvoz roba porastao za 5,2, a usluga za 1,0 posto.

Uvoz roba i usluga povećan je, pak, za 3,4 posto, dok je u prethodnom kvartalu pao za 0,3 posto. Pritom je uvoz roba porastao za 2,5, usluga za 7,8 posto.

Rast na godišnjoj razini brži od prosjeka EU-a

Prema sezonski prilagođenim podacima DZS-a, gospodarstvo je u drugom tromjesečju poraslo za 0,4 posto na kvartalnoj, a 1,7 posto na godišnjoj razini. Tako je rast domaćeg gospodarstva na godišnjoj razini i dalje znatno brži u odnosu na prosjek u Europskoj uniji (EU).

Eurostat je nedavno objavio da je u drugom tromjesečju gospodarstvo EU-a, prema sezonski prilagođenim podacima, poraslo za 0,5 posto u odnosu na prethodni kvartal, dok je na godišnjoj razini poraslo za 1,2 posto. Gospodarstvo eurozone je, pak, u tom tromjesečju poraslo 0,4 posto na kvartalnoj, a 1,0 posto na godišnjoj razini.