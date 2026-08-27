Sato uvršten u EBRD-ov Blue Ribbon program

Zabočka tvrtka dobila pristup savjetodavnoj podršci i međunarodnoj mreži poduzetnika za jačanje konkurentnosti

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) izvijestila je u četvrtak da je uključila domaću tvrtku Sato u svoj program Blue Ribbon, inicijativu osmišljenu kako bi lokalnim poduzećima s visokim potencijalom pomogla ubrzati rast, ojačati konkurentnost i pripremiti ih za sljedeću fazu razvoja.

- EBRD-ov Blue Ribbon program prepoznao je snažnu predanost tvrtke Sato inovacijama i rastu na tržištu. Drago nam je što ćemo tijekom sljedećih pet godina podržavati njihov rast kroz strateško savjetovanje i pristup financiranju, dok nastavljaju razvijati poslovanje i jačati upravljačke kapacitete - kazao je Vedran Panjković iz EBRD-a.

U okviru programa Blue Ribbon, Sato će imati pristup savjetodavnoj podršci te mreži drugih poduzetnika i stručnjaka, što će tvrtki pomoći u daljnjem jačanju konkurentnosti, organizacijskih kapaciteta i provedbi budućih inicijativa za rast.

Osnovan 2008. godine, zabočki Sato specijaliziran je za proizvodnju etiketa i ambalažnih rješenja za vodeće tvrtke u prehrambenoj industriji i industriji pića, farmaceutskoj i kemijskoj industriji te sektoru robe široke potrošnje. Na razini grupe zapošljava više od 340 ljudi, a uz Hrvatsku, svoje poslovanje uspostavio je i u Njemačkoj te Sjevernoj Makedoniji, a kupce ima diljem europskih tržišta.

- Tijekom godina Sato je iz lokalne tvrtke izrastao u međunarodnu grupu koja posluje s kupcima diljem Europe. Pridruživanje programu Blue Ribbon dolazi u važnoj fazi našeg razvoja, u trenutku kada nastavljamo ulagati u inovacije, širiti se na nova tržišta i jačati svoju poziciju u industriji ambalaže i etiketa - rekla je Karla Josipa Habus, direktorica Sato-a.

Inače, od 1993. EBRD je uložio 5,5 milijarde eura u 285 projekata u Hrvatskoj. Sato je peta hrvatska tvrtka koja se pridružila programu Blue Ribbon, koji okuplja 125 malih i srednjih poduzeća iz 27 zemalja, a namijenjen je perspektivnim tvrtkama usmjerenima na rast. Članstvo u pravilu traje pet godina te uključuje individualno prilagođenu savjetodavnu podršku i pristup financiranju, navodi se u priopćenju EBRD-a.