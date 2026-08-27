Tvrtke i tržišta

Zaključen predstečaj za MI Ravlić, Rebrović direktor u Monriju

27. kolovoza 2026.
Ivana Ravlić Devald, Ravlić

Ivana Ravlić Devald, Ravlić

foto Goran Gazdek
Anamarija Mujanović
Anamarija Mujanović
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Zaključen je predstečajni postupak nad MESNOM INDUSTRIJOM RAVLIĆ nakon što je potvrđeni plan restrukturiranja postao pravomoćan, a podmireni su i svi troškovi predstečajnog postupka. Predstečajni postupak otvoren je 9. svibnja 2024., a Plan restrukturiranja potvrđen je 20. prosinca 2024. i pravomoćan je od 7. siječnja 2025. Sud je u travnju ove godine zatražio potvrdu o podmirenju troškova, nakon čega su povjerenik i Društvo izvijestili da su svi troškovi podmireni.

Zaključenje predstečajnog postupka dolazi nekoliko mjeseci nakon što je ŽITO steklo 51 posto udjela u MESNOJ INDUSTRIJI RAVLIĆ, čime je početkom ove godine završeno većinsko preuzimanje kompanije. MI RAVLIĆ pritom je zadržao ime i brend, a Zlatko Ravlić ostao vlasnik 49 posto udjela, a Mario Ravlić i Ivana Ravlić ostali su na čelu kompanije.

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#Mesna Industrija Ravlić#žito#Ivan Rebrović#Monri Payments#Promjene U Kompanijama
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