Zaključen predstečaj za MI Ravlić, Rebrović direktor u Monriju

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Zaključen je predstečajni postupak nad MESNOM INDUSTRIJOM RAVLIĆ nakon što je potvrđeni plan restrukturiranja postao pravomoćan, a podmireni su i svi troškovi predstečajnog postupka. Predstečajni postupak otvoren je 9. svibnja 2024., a Plan restrukturiranja potvrđen je 20. prosinca 2024. i pravomoćan je od 7. siječnja 2025. Sud je u travnju ove godine zatražio potvrdu o podmirenju troškova, nakon čega su povjerenik i Društvo izvijestili da su svi troškovi podmireni.

Zaključenje predstečajnog postupka dolazi nekoliko mjeseci nakon što je ŽITO steklo 51 posto udjela u MESNOJ INDUSTRIJI RAVLIĆ, čime je početkom ove godine završeno većinsko preuzimanje kompanije. MI RAVLIĆ pritom je zadržao ime i brend, a Zlatko Ravlić ostao vlasnik 49 posto udjela, a Mario Ravlić i Ivana Ravlić ostali su na čelu kompanije.