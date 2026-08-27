U Luku Rijeka pristala grdosija iz Šangaja s 2.000 kineskih automobila

Automobili su namijenjeni hrvatskom tržištu te zemljama srednje i jugoistočne Europe, kamo dalje idu cestovnim i željezničkim pravcima

Riječka luka otvorila je novo poglavlje u prekrcaju tereta i učvršćivanju svoje pozicije na logističkoj karti Europe. Prvi put u povijesti u luku je, i to izravno s Dalekog istoka, uplovio specijalizirani ro-ro brod za prijevoz vozila AICC Huanghu, dopremivši više od dvije tisuće novih automobila kineske proizvodnje.

Svečano uplovljavanje 24. kolovoza obilježeno je i tradicionalnim pozdravom morskih tegljača vodenim lukovima. Riječ je o najsuvremenijem brodu za prijevoz vozila (PCTC – Pure Car and Truck Carrier) koji plovi pod zastavom Maršalovih Otoka. Izgrađen je 2025. godine te pripada najnovijoj generaciji ekološki i tehnološki naprednih transoceanera.

Ulazna vrata za kineske proizvođače

Ovaj dolazak ima iznimno veliku stratešku važnost za daljnji razvoj luke. Iskrcani automobili prvenstveno su namijenjeni hrvatskom tržištu te zemljama srednje i jugoistočne Europe, kamo će se iz Rijeke dalje distribuirati cestovnim i željezničkim prometnim pravcima.

Brod je na svojoj ruti iz Kine, iz Šangaja, dopremio vozila izravno u Jadran. Tim je potezom službeno otvoren novi logistički prometni pravac za kineske proizvođače automobila koji traže pouzdana i efikasna ulazna vrata za plasman svojih vozila na europsko tržište.

Nakon uspješno odrađenog iskrcaja tereta u Rijeci, AICC Huanghu nastavio je plovidbu sjevernim Jadranom. Prema najnovijim AIS podacima s terena, brod je 27. kolovoza u jutarnjim satima već pristigao na sidrište slovenske Luke Koper, gdje ga očekuje sljedeća faza logističkih operacija.

Visoke stope rasta

Inače,sektor prijevoza automobila u riječkoj luci inače bilježi iznimno visoke stope rasta. Samo u prvih šest mjeseci 2026. godine u Rijeci je prekrcano oko 22 tisuće vozila, dok se prema trenutnim projekcijama do kraja godine očekuje ukupni promet od čak 60 tisuća automobila i lakih gospodarskih vozila.

Usporedbe radi, slovenska Luka Koper u prvoj je polovici 2026. godine ostvarila 206,1 milijun eura neto prihoda od prodaje (što je rast od 10 posto u odnosu na isto razdoblje lani), pri čemu je pretovar vozila i dalje jedan od ključnih pokretača njihovih poslovnih rezultata.

Uvoznici i distributeri kineskih vozila su Emil Frey Logistics i Lagermax, koji najavljuju dolazak novih brodova s automobilima iz Kine.