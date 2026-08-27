Bolt stiže u ChatGPT: Vožnju možete planirati uz pomoć AI-ja

Korisnici u Hrvatskoj i EU-u sada mogu uz ChatGPT provjeriti cijenu Bolt vožnje, rutu, vrijeme polaska i mjesto preuzimanja

Više od 900 milijuna ljudi svakog tjedna koristi ChatGPT, a njegova se uloga ubrzano mijenja: nekada alat za pronalaženje općih informacija, danas osoban digitalni asistent koji izrađuje rasporede, preporuča restorane te pomaže u organizaciji putovanja i prijevoza. Upravo taj koncept Bolt, vodeća europska platforma za naručivanje vožnje, donosi u područje urbane mobilnosti novom integracijom s ChatGPT-om. Umjesto prebacivanja između različitih aplikacija, korisnik može opisati što mu je potrebno, a umjetna inteligencija povezuje relevantne informacije i usluge te mu pomaže isplanirati Bolt vožnju.

Bolt je prva platforma za naručivanje vožnje koja ovu mogućnost istodobno uvodi u Hrvatskoj i ostalim državama Europske unije te u Ujedinjenoj Kraljevini, Norveškoj, Švicarskoj, Ukrajini i Azerbajdžanu.

Boltova integracija s ChatGPT prati nove navike putnika koji AI sve češće koriste kao početnu točku svojeg putovanja. Prema istraživanju Accenture Consumer Pulse Research 2025, provedenom među 18.000 ispitanika u 14 zemalja, čak 80 posto putnika diljem svijeta već koristi AI alate u različitim fazama putovanja, dok je više od polovice spremno umjetnoj inteligenciji prepustiti organizaciju cijelog putovanja.

Unutar ChatGPT-a korisnici će unaprijed moći provjeriti procijenjenu cijenu Bolt vožnje i usporediti opcije rute, dok će im ChatGPT preporučiti optimalno vrijeme polaska te pružiti informacije o zatvorenim prometnicama i privremenim prometnim izmjenama tijekom velikih događanja. Također će predložiti najprikladnije mjesto preuzimanja kako bi se skratilo vrijeme čekanja.

Za korištenje nove mogućnosti potrebno je otvoriti poveznicu i besplatno dodati Boltov dodatak (engl. plugin) u ChatGPT. Prilikom lansiranja ove usluge, plaćanje će se i dalje izvršavati putem Bolt aplikacije. Bolt planira tijekom godine omogućiti i izravno plaćanje vožnji unutar ChatGPT-a.

- Ljudi više ne planiraju svoj izlazak koristeći pet različitih aplikacija. Sve se više toga danas odvija kroz jedan razgovor s umjetnom inteligencijom - izjavio je Paddy Partridge, viši potpredsjednik u Boltu te nadodao: 'Kako se sve više svakodnevnih interakcija odvija putem AI-ja, vjerujemo da bi i naručivanje vožnje trebalo biti jednako jednostavno – pitajte, provjerite cijenu i krenite'.