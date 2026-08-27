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Promet u uslužnim djelatnostima u lipnju porastao 4,8 posto

27. kolovoza 2026.
Promet u uslužnim djelatnostima u lipnju porastao 4,8 posto
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Lider/Hina
Lider/Hina
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Ukupan promet uslužnih djelatnosti u prvih šest mjeseci porastao je 5,9 posto, dok je najveći rast u lipnju zabilježen u emitiranju programa

Ukupan promet od uslužnih djelatnosti u lipnju 2026. porastao je na godišnjoj razini za 4,8 posto, a u odnosu na prethodni mjesec ove godine za 0,3 posto, objavio je u četvrtak Državni zavod za statistiku.

Najveći porast prometa na godišnjoj razini, od 22 posto, zabilježen  je u djelatnosti emitiranja programa, dok su informacijske uslužne djelatnosti porasle za 15,8 posto, a poslovanje nekretninama za 14,5 posto. 

Pad prometa uočen je  u samo dvije uslužne djelatnosti: za 21,9 posto u proizvodnji filmova, videofilmova i televizijskog programa te djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa, a za 6,4 posto u zračnom prijevozu.

U odnosu na svibanj ove godine, ukupan sezonski i kalendarski prilagođen promet od uslužnih djelatnosti porastao je za 0,3 posto. Najveći porast prometa bio je u djelatnostima savjetovanja u vezi s upravljanjem za 16 posto, uredskim  administrativnim  i pomoćnim  djelatnostima te ostaloj poslovnoj pomoćnoj  djelatnosti za 6,6 posto, te arhitektonskoj djelatnosti i inženjerstvu za 6,1 posto. 

Najveći pad prometa na mjesečnoj razini zamjetan je proizvodnji filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa za 29,3 posto, smještaju za 4,1 posto, te trgovini  na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima za 2,5 posto. 

U prvih prvih šest mjeseci ove godine kalendarski prilagođen promet od uslužnih djelatnosti porastao je za 5,9 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

#Uslužne Djelatnosti#Rast Prometa#Dzs#Lipanj 2026#Gospodarstvo#Statistika#Analiza
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