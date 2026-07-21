Kako je industrija ljepote postala novi stup statusne ekonomije

Od seruma i suplemenata do LED maski, beauty-brendovi više ne prodaju samo proizvode nego životni stil, identitet i pripadnost

Što ružnija odeš spavati, to ćeš se ljepša probuditi. Tu životnu devizu sa svojom je milijunskom publikom podijelila kreatorica sadržaja Ashley West objašnjavajući trend poznat kao morning shed. Riječ je o večernjem ritualu u kojem ljudi prije spavanja na sebe slažu apsolutno sve što industrija ljepote nudi, od flastera za usta, traka za podizanje lica, svilenih kapica za kosu do maski, seruma, flastera protiv bora. Svi se ti dodaci, proizvodi i gadgeti skidaju ujutro, sloj po sloj, i to pred kamerom dok se ne otkrije navodno bolja verzija sebe, zvijer pretvori u ljepoticu.

Ta dugotrajna skidanja slojeva, što opako vuče na prizor iz nekoga distopijskog romana, jako su gledana (i ja ih gledam, ima u tome nešto bizarno hipnotizirajuće), a potaknula su novi kozmetički trend, ali i pokazala koliko se promijenila percepcija ljepote. I dok se nekada pokazivao konačan rezultat, danas se pokazuje i proces; ljepota je ritual koji se dijeli, dokumentira i pretvara u sadržaj.