Geopolitika i žetva podigli cijene pšenice, nafte i plina, bakar pao

Napetosti na Bliskom istoku i u Crnom moru, blokada Kerčkog tjesnaca te lošiji izgledi za urode ponovno su uzdrmali tržišta energenata i poljoprivrednih roba

Volatilnost se nastavlja i ovog tjedna pod zajedničkim utjecajem geopolitike, vremenskih uvjeta, napretka žetve i mjesečnih izvješća. Na međunarodnoj sceni situacija na Bliskom istoku ponovno je privukla pozornost tržišta. Dovodi se u pitanje promet kroz Hormuški tjesnac, što je prirodno potaknulo rast cijena sirove nafte. Istodobno, napetosti i dalje traju na Bliskom istoku i u regiji Crnog mora.