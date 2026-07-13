Biznis i politika

Geopolitika i žetva podigli cijene pšenice, nafte i plina, bakar pao

13. srpnja 2026.
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foto Shutterstock
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Napetosti na Bliskom istoku i u Crnom moru, blokada Kerčkog tjesnaca te lošiji izgledi za urode ponovno su uzdrmali tržišta energenata i poljoprivrednih roba

Volatilnost se nastavlja i ovog tjedna pod zajedničkim utjecajem geopolitike, vremenskih uvjeta, napretka žetve i mjesečnih izvješća. Na međunarodnoj sceni situacija na Bliskom istoku ponovno je privukla pozornost tržišta. Dovodi se u pitanje promet kroz Hormuški tjesnac, što je prirodno potaknulo rast cijena sirove nafte. Istodobno, napetosti i dalje traju na Bliskom istoku i u regiji Crnog mora.
 
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