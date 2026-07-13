Sukob SAD-a i Irana ruši burze, cijene nafte skočile preko 4 posto

Napadi ugrozili Hormuški tjesnac i potaknuli strah od inflacije. Padaju europski i američki indeksi, a kapital bježi u sigurni dolar.

Na azijskim su burzama u ponedjeljak cijene dionica znatno pale, dok su cijene nafte snažno porasle jer je američka vojska pokrenula novi val napada na Iran, a Teheran odgovorio napadima na američke baze u regiji.

MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica bio je u 7,00 sati u minusu više od 1 posto.

Pritom su cijene dionica u Hong Kongu, Indiji, Australiji, Šangaju, Japanu i Južnoj Koreji pale između 0,2 i 7,9 posto.

Pad cijena dionica posljedica je novog vala napada američke vojske u nedjelju na Iran, kako bi se spriječili iranski napadi na brodove u Hormuškom tjesnacu.

Iran je, pak, odgovorio napadima na američke vojne baze u Jordanu, Kuvajtu, Bahreinu i Omanu. Teheran je poručio kako je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac, ključni put za izvoz nafte s Bliskog istoka, no američka je mornarica to opovrgnula.

Cijene nafte snažno porasle

Zbog rizika od ponovnog zatvaranja tog tjesnaca, cijene su nafte snažno porasle. Na londonskom je tržištu cijena Brent barela ojačala 4,08 posto, na 79,10 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 4,06 posto, na 74,35 dolara.

To je, pak, ponovno izazvalo strahovanja na tržištima od rasta inflacije, povećanja kamatnih stopa i usporavanja rasta gospodarstava, što ne ide u prilog rizičnijim investicijama.

Zbog toga su jutros u minusu i američki terminski indeksi Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq – između 0,4 i 1,4 posto.

Uz to, u minusu su i europski terminski indeksi. Eurostoxx 50 i frankfurtski DAX skliznuli su oko 0,6, a londonski FTSE 0,1 posto.

Dolar ojačao

Na valutnim je tržištima, pak, vrijednost dolara prema košarici valuta porasla jer američka valuta slovi za sigurnije utočište za kapital u nesigurna vremena.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 101,13 bodova, dok je u petak navečer iznosio 100,96 bodova.

Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti porastao sa 161,70 na 162,05 jena.

Američka je valuta ojačala i u odnosu na europsku, pa je cijena eura dosegnula 1,1340 dolara, dok je u petak navečer iznosila 1,1415 dolara.