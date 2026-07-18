Eskalacija na tržištima: Brent skočio za 41 posto, pšenica za 14 posto

Najnoviji HUP Fokus upozorava kako geopolitičke napetosti opet diktiraju kretanja na svjetskim tržištima, cijene ključnih sirovina već rastu

Geopolitički potresi ponovno snažno utječu na globalna tržišta burzovnih roba, a najnoviji podaci Hrvatske udruge poslodavaca objavljeni u dokumentu HUP Fokus pokazuju da su cijene brent nafte i europske pšenice pod ozbiljnim negativnim pritiscima koji bi mogli dodatno opteretiti svjetsko gospodarstvo.

Eskalacija SAD-a i Irana lansirala cijenu nafte

Cijena nafte tipa Brent zabilježila je snažan skok. Od početka srpnja porasla je za 20,1 posto, dosegnuvši razinu od oko 86 USD po barelu. Pogleda li se šira slika, cijena crnog zlata je od početka godine viša za čak 41,5 posto.

Iz HUP-a ističu kako do ponovnog rasta cijena dolazi nakon što su Sjedinjene Američke Države ponovno napale Iran te uspostavile pomorsku blokadu iranskih luka u blizini strateški važnog Hormuškog tjesnaca. Situaciju dodatno komplicira najava američkog predsjednika Trumpa o uvođenju 20-postotne naknade na teret koji prolazi ovim tjesnacom.

Ponovno zaoštravanje odnosa između SAD-a i Irana jača zabrinutost oko globalne opskrbe naftom, što ima direktan utjecaj na tržišta. Analitičari HUP-a upozoravaju: ukoliko SAD i Iran uskoro ne potpišu mirovni sporazum, rastu negativni pritisci na daljnji rast cijene brent nafte.

Blokada Azovskog mora poskupila europsku pšenicu

Sličan scenarij rasta cijena pod utjecajem geopolitike vidljiv je i na tržištu hrane. Cijena europske pšenice porasla je od početka mjeseca za gotovo sedam posto, popevši se na 216,5 EUR po toni. U usporedbi s početkom godine, pšenica je skuplja za 14,4 posto.

Glavni okidač za ovaj rast je daljnja eskalacija rata između Ukrajine i Rusije, što ozbiljno otežava isporuku žitarica. Naime, Rusija je obustavila isporuke žitarica prema Azovskom moru uz zatvaranje prolaza kroz Kerčki tjesnac, koji povezuje Azovsko i Crno more.

U HUP-a napominju da bi nastavak ove blokade kroz dulje razdoblje mogao osjetno ograničiti opskrbu pšenicom, s obzirom na to da čak četvrtina ruskog izvoza pšenice prolazi upravo kroz Azovsko more. S obzirom na to, sve dok se morski putevi ponovno ne otvore, očekuju se daljnji negativni pritisci na rast cijene europske pšenice.