Dronovi postali najveća prijetnja vašim podacima

Napad na podatkovne centre prvi put pretvara digitalnu infrastrukturu vrijednu stotine milijardi dolara u legitimnu metu

Prije koji dan dok su financijska tržišta u Zaljevu još mirovala, iranski dronovi tipa Shahed pogodili su ono što se donedavno smatralo gotovo nedodirljivim, komercijalne podatkovne centre Amazon Web Servicesa u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, te još jedan centar u Bahreinu. Na prvi pogled, tek jedna epizoda u širem valu napada, no u stvarnosti, riječ je o presedanu jer je prvi put fizički napadnuta infrastruktura koja drži digitalnu ekonomiju na okupu.

Financijski razlozi

Razlog zašto je to važno nije tehnološki, nego financijski. Globalno tržište clouda danas premašuje 600 milijardi dolara i raste dvoznamenkastim stopama, a AWS sam drži oko trećine tog tržišta. Iza tih brojki ne stoje samo serveri, nego banke, burze, logistički lanci, mediji i državne institucije. Kada takva infrastruktura padne, posljedice se mjere u milijunima dolara po satu. Upravo se to, u manjem opsegu, osjetilo i u Emiratima, gdje su napadi izazvali poremećaje u bankarskom sustavu i digitalnim uslugama. Regiji koja ulaže desetke milijardi dolara kako bi postala globalno središte umjetne inteligencije, nakon ovog napada postalo je jasno da i ono što donosi prihode postaje meta napada.

Prava meta

No što je zapravo bila meta, vojna sposobnost ili ekonomija? Tu počinje pravi sukob interpretacija. Jedan dio analitičara uvjeren je da gledamo početak nove faze ratovanja u kojoj se podatkovni centri tretiraju poput rafinerija ili elektrana. Ako vojske sve više koriste umjetnu inteligenciju za analizu i operativne odluke, uključujući sustave poput Claude koje razvija Anthropic, tada infrastruktura koja te sustave pokreće postaje legitimna meta.

S druge strane, postoji i hladnija, pragmatičnija interpretacija. Američka vojna i obavještajna arhitektura strogo kontrolira gdje se pohranjuju osjetljivi podaci, uglavnom unutar SAD-a ili na posebno osiguranim lokacijama, pa u tom svjetlu, pogođeni podatkovni centri vjerojatno nisu imali ključnu vojnu ulogu. Napad tako više nalikuje kombinaciji simbolike i prilike, udar na tehnološko srce američko-zaljevskog partnerstva, ali i na objekte koji su, zbog svoje veličine i nedostatka ozbiljne obrane, jednostavno bili dostupni.

Bez obzira na motive, poslovni svijet već reagira kao da je pravilo promijenjeno. Kompanije koje su donedavno gledale cloud isključivo kroz prizmu učinkovitosti sada ga počinju gledati kroz prizmu otpornosti. Umjesto oslanjanja na jednog pružatelja usluga, sve češće raspoređuju sustave na više njih, raspoređuju podatke kroz različite regije i ulažu u decentraliziranu obradu kako bi smanjile ovisnost o jednoj točki kvara. Ono što je jučer bio IT izbor, danas postaje pitanje upravljanja rizikom. Paralelno s tim, osiguravatelji počinju digitalnu infrastrukturu tretirati kao fizičku imovinu visokog rizika, što znači skuplje police i strože uvjete. Tehnološke kompanije tako ulaze u zonu u kojoj više nisu samo pružatelji usluga, nego i akteri izloženi geopolitičkim udarima.

Gdje je EU

Europa u svemu tome kasni, ali više ne može ignorirati signal. Pokušaji da se izgradi digitalni suverenitet, kroz inicijative poput GAIA-X i regulativu poput NIS2, dosad su često zvučali kao birokratski projekt, ali nakon ovakvih napada dobivaju novu težinu. Europske kompanije i institucije sve otvorenije traže da se podaci drže unutar Unije i pod većom kontrolom, dok se ideja 'suverenog clouda' iz političkog slogana pretvara u poslovni zahtjev. Za manje zemlje, uključujući Hrvatsku, to pitanje postaje još neugodnije, jer ovisnost o globalnim pružateljima znači da ključni sustavi funkcioniraju na infrastrukturi izvan nacionalnog dosega.

Napad na podatkovne centre u Zaljevu možda nije bio vojno presudan potez, ali je razotkrio nešto važnije od same štete koju je prouzročio. Pokazao je gdje se danas nalazi stvarna infrastruktura moći. U svijetu u kojem umjetna inteligencija pokreće i gospodarstvo i vojne operacije, podatkovni centri postaju ono što su nekad bile luke i naftna polja.