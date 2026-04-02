Globalni M&A iznad 1,2 bilijuna dolara unatoč svim krizama

Ni ratovi ni volatilnosti ne utječu na rast vrijednosti spajanja i preuzimanja, a dominira umjetna inteligencija i tzv. 'megadealovi'

Unatoč geopolitičkim napetostima i velikim oscilacijama valuacija, globalno tržište spajanja i preuzimanja u prvom tromjesečju premašilo je 1,2 bilijuna dolara, uz snažan rast velikih transakcija i sve veći utjecaj umjetne inteligencije na strukturu poslova.

Vrijednost transakcija porasla je 26 posto u odnosu na isto razdoblje lani, iako je broj poslova pao za 17 posto, pokazuju podaci LSEG-a. Razlog leži u većim pojedinačnim akvizicijama, među kojima dominiraju kompanije koje investitori vide kao predvodnike u utrci umjetne inteligencije.

Za razliku od prošle godine, kada su nakon 'Dana oslobođenja' američkog predsjednika Donalda Trumpa i pokretanja globalnog trgovinskog rata transakcije mjesecima bile na čekanju, najnovija eskalacija sukoba na Bliskom istoku, uključujući američke i izraelske napade na Iran krajem veljače, zasad nije značajnije usporila tržište.

- Ovaj put ljudi ne čekaju da se stvari poprave, nego prihvaćaju da je volatilnost dio života i posluju unutar tog okvira... Razgovori ne staju; kompanije pronalaze način kako realizirati transakcije u ovakvom okruženju umjesto da čekaju normalizaciju. Ovo je nova normalnost - rekao je Reutersu Sam Kim, globalni direktor za M&A u Deutsche Banku.

Prema Georgeu Holstu iz BNP Paribasa, vrijednost i broj potencijalnih poslova u njihovom portfelju porasli su više od 20 posto u odnosu na prošlu godinu.

Velike transakcije, osobito u tehnološkom sektoru, dominirale su tržištem. U prvom kvartalu zaključena su 22 posla vrijedna više od 10 milijardi dolara, što je rekordna razina. Umjetna inteligencija bila je ključni pokretač, a četiri od šest najvećih transakcija povezane su upravo s tim sektorom.

Najveći dio otpada na ulaganja u OpenAI, čiji je krug financiranja vrijedan 110 milijardi dolara obuhvatio više transakcija, dok je Anthropic prikupio 30 milijardi dolara.

Zanimljivo je da su sve četiri najveće transakcije bile kupnje vlasničkih udjela, a ne klasična preuzimanja, što je trend koji sada čini gotovo trećinu ukupnog volumena tržišta.

Istodobno, interes za softverske kompanije koje se smatraju potencijalnim gubitnicima u AI tranziciji znatno je oslabio, uz pad njihovih tržišnih valuacija.

Unatoč snažnim poremećajima na tržištima, uključujući skokove cijena nafte i nestabilnost procjena vrijednosti kompanija, kompanije nisu odustale od akvizicija, već su postale selektivnije.

- Transakcije su vođene strateškim razlozima koji su snažniji od kratkoročne volatilnosti tržišta - rekao je Reutersu Philipp Beck iz UBS-a. Dodao je da bi se situacija mogla promijeniti samo ako nestabilnost potraje mjesecima i počne značajno utjecati na inflaciju, kamatne stope i očekivanja rasta.

- Vidjeli smo niz tržišnih šokova u posljednjih nekoliko godina i sudionici su naučili nositi se s njima - dodao je Beck.

Sličan stav dijele i u Morgan Stanleyu, gdje ističu da klijenti i dalje vide spajanja i preuzimanja kao ključni alat za rast.

- Ako se volatilnost smanji, mogli bismo vidjeti dinamiku sličnu prošlogodišnjoj snažnoj drugoj polovici - rekao je John Collins.

Posebno snažan rast bilježe prekogranične transakcije, koje su u prvom kvartalu porasle 47 posto, na 454,7 milijardi dolara, što je najviša razina od 2002. godine.

- Prekogranična aktivnost kompanija ključni je trend koji vidimo. Direktori i uprave ne čekaju savršene uvjete - rekao je Andrew Woeber iz Barclaysa.

Sjedinjene Američke Države ostaju najpoželjnija destinacija za ulaganja, s više od polovice svih prekograničnih transakcija, dok je Ujedinjeno Kraljevstvo na drugom mjestu.

Među većim poslovima ističe se dogovor prema kojem McCormick preuzima prehrambeni biznis Unilever u Ujedinjenom Kraljevstvu, čime nastaje globalni prehrambeni div vrijedan 65 milijardi dolara. Također, Engie najavio je akviziciju UK Power Networksa vrijednu 21,3 milijarde dolara.

Za europske kompanije, ulazak na američko tržište sve je privlačniji zbog viših stopa rasta i većih valuacija, ali i kao zaštita od potencijalnih carinskih barijera.

- Vidimo rast prekograničnih transakcija jer kompanije traže rast, ali i žele lokalnu prisutnost – ne samo kao dobavljači, nego kao stvarni sudionici gospodarstva - rekao je Holst.

U Azijsko-pacifičkoj regiji aktivnost je pala gotovo 32 posto, dok je Japan zabilježio rast od 16 posto.

- Japanske kompanije sve pažljivije analiziraju kako maksimalno iskoristiti imovinu u svojim bilancama... Posljedično svjedočimo značajnom trendu prodaje dugotrajne imovine u automobilskoj i industrijskoj industriji - rekao je Ellis Chu iz Jefferiesa.