Država prodala Vilu Svežanj, ostali kupci nisu dizali cijenu

Međimurje graditeljstvo Franje Josića jedino je podiglo cijenu na dražbi, dok ostali ponuditelji nisu sudjelovali u nadmetanju za nekretninu

Međimurje graditeljstvo u vlasništvu Franje Josića novi je vlasnik kompleksa Vila Svežanj u Kostreni. Naime, Josić je na današnjoj dražbi održanoj u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine dao najbolju ponudu za državnu nekretninu.

Na dražbi su sudjelovala četiri kupca koja su uplatila jamčevinu. Početna cijena nekretnine bila je 3,76 milijuna eura, a jedino je Josić pristao povisiti ponudu za dražbeni korak od 75.200 eura, dok se ostali ponuditelji nisu natjecali višom cijenom, tako da je nekretnina prodana za 3,84 milijuna eura.

Vila Svežanj reprezentativan je objekt na području Općine Kostrena u Primorsko-goranskoj županiji u suvlasništvu Republike Hrvatske i CERP-a. Riječ je o kompleksu površine oko 14.200 četvornih metara koji uključuje glavnu vilu, više pomoćnih objekata, sportske sadržaje i uređeni park uz more.

Kompleks je izgrađen krajem 1930-ih, a nakon nacionalizacije služio je kao reprezentativni objekt Jugolinije. Danas je riječ o zapuštenoj, ali iznimno vrijednoj lokaciji, čiju tržišnu atraktivnost ograničavaju strogi prostorni uvjeti. Vila se nalazi u zaštićenom obalnom pojasu, gdje nova gradnja nije dopuštena, već je moguće tek rekonstruirati postojeće objekte, uz zadržavanje pretežno sportsko-rekreacijske namjene.

Općina bez uspjeha u kupnji

U natječajnoj dokumentaciji dodatno je naglašeno da kupac preuzima nekretninu u postojećem stanju, uključujući i pokretnine koje se nalaze u objektima, dok su mogućnosti zahvata u prostoru definirane važećim prostornim planovima.

Vilu Svežanj država je i ranije pokušavala prodati, no natječaji nisu rezultirali transakcijom, ponajprije zbog strogih prostorno-planskih ograničenja i suženog kruga potencijalnih investitora.

Općina Kostrena ranije je od države i CERP-a opetovano tražila da se ta nekretnina, zbog njezina povijesnog, kulturnog i društvenog značaja, prepusti Općini. Pokušali su i prošle godine da Općina kupi Vilu Svežanj neposrednom pogodbom po utvrđenoj tržišnoj vrijednosti, pozivajući se pritom na članak 25. Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH, no nisu dobili odgovor.