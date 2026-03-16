Vjesnikov neboder: što ako suvlasnici odbiju prodati udjele državi?

Država planira otkup manjinskih udjela, ali zakon ne omogućuje jednostavnu prisilu. U krajnjem slučaju moguća je sudska odluka ili dražba

Priča o Vjesnikovom neboderu i dalje je aktualna, no jedno je pitanje ostalo ispod radara – na koji način država misli otkupiti vlasničke udjele preostalih manjinskih suvlasnika? Naime, Vlada, odnosno Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine cijelo vrijeme govori da će otkupiti suvlasničke udjele te da se priprema procjena vrijednosti imovine koja će biti temelj za isplatu manjinskim suvlasnicima. No što ako to oni ne žele? Dodatno je pitanje hoće li i manjinski suvlasnici sudjelovati u troškovima rušenja Vjesnikovog nebodera?

Država je većinski vlasnik Vjesnikove nekretnine sa 63,73 posto udjela, a slijedi VLM Cvjetno nekretnine (Večernji list) s 11 posto i FNG nekretnine (Fortenova) s 10,9 posto. Osim njih suvlasnici su Allegheny fond (7 posto), Hrvatski olimpijski odbor (HOO – 4,85 posto), fizička osoba Krešo Culjak (1,32 posto) i Plavi radio (1,2 posto).