Prodaje se 'oranica' od 3,4 milijuna eura u Donjoj Lomnici

Kompleks Industrogradnje u Donjoj Lomnici ide na e-dražbu, opterećen hipotekama, sporovima i nedovršenim projektima

Prodaja 'oranica' u Donjoj Lomnici za 3,4 milijuna eura na prvi pogled zvuči kao uobičajen oglas Trgovačkog suda, no u stvarnosti je riječ o pokušaju rasprodaje ostataka 'imperija' Industrogradnje, građevinskog poduzeća koje je, nije loše znati, izgradilo i legendarnu Mamuticu u novom Zagrebu.

Kompleks od 16 katastarskih čestica, formalno upisan kao poljoprivredno zemljište, zapravo je spomenik industrijskom projektu koji je praktički propao prije više od desetljeća. Između zemljišnoknjižnih zapisa i stvarnosti zjapi ambis, dok papiri govore o oranicama, teren skriva derutne objekte i nedovršenu halu, opterećenu milijunskim dugovima i pravnim nejasnoćama koje godinama prate ovu nekoć moćnu kompaniju.