Državni 'fast-track' za Končar i Siemens: Širenje proizvodnje je prioritet

Investicija od 260 milijuna eura postala je strateški investicijski projekte RH zbog globalne potražnje i 350 novih radnih mjesta

Projekt proširenja proizvodnje energetskih transformatora koji Končar razvija u partnerstvu sa Siemensom tek je u ožujku 2026. uvršten na Listu strateških investicijskih projekata Republike Hrvatske. Riječ je o projektu KPT Transformatori – Proširenje kapaciteta za globalne potrebe, koji provodi Končar – Energetski transformatori, a koji je sada, prema ocjeni države, dosegnuo razinu administrativne i projektne spremnosti potrebne za status strateške investicije.

Kako proizlazi iz odgovora Ministarstva gospodarstva, odluka je donesena 10. ožujka 2026., nakon što je investitor predao 'urednu i potpunu prijavu' sukladno Zakonu o strateškim investicijskim projektima. Projekt zadovoljava sve formalne kriterije – od minimalnog iznosa ulaganja većeg od 10 milijuna eura, do usklađenosti s prostorno-planskom dokumentacijom i prihvatljivosti lokacije.

Zašto baš sada?

Iako je Končar već ranije provodio projekte širenja kapaciteta, uključujući suradnju sa Siemensom, iz Ministarstva naglašavaju kako je u ovom slučaju riječ o novom investicijskom zahvatu. Projekt uključuje izgradnju nove proizvodne linije i značajno povećanje kapaciteta, prvenstveno kao odgovor na snažan rast globalne potražnje za energetskim transformatorima.

Status strateškog projekta trebao bi omogućiti bržu realizaciju. Operativna skupina Ministarstva gospodarstva, na čijem je čelu Nera Pavić, imat će zadaću koordinirati sva nadležna tijela i ubrzati izdavanje dozvola i suglasnosti. Ministarstvo pritom tvrdi da trenutačno ne postoje ozbiljne administrativne prepreke, ali da zakonski okvir omogućuje dodatno skraćivanje rokova i izbjegavanje institucionalnih zastoja.

Država projektu pripisuje i širi značaj. Osim jačanja izvozne konkurentnosti domaće industrije, Ministarstvo ističe doprinos otpornosti opskrbnih lanaca i domaćih energetskih kapaciteta u kontekstu nestabilnog europskog i globalnog energetskog okruženja.

Vodeći globalni proizvođač

Kako doznajemo od zajedničkog društva Končar i Siemensa, riječ je o ranije najavljenoj investiciji u proširenje tvornice velikih energetskih transformatora na Jankomiru, vrijednoj 260 milijuna eura. Projekt bi, prema planovima investitora, trebao povećati proizvodne kapacitete na 45.000 MVA do 2031. godine, nadovezujući se na prethodni investicijski ciklus pokrenut 2022., kojim se kapaciteti povećavaju s 22.000 na 30.000 MVA do 2027. godine.

- Proširenje će otvoriti oko 350 novih radnih mjesta, od čega oko 250 u proizvodnji te 100 za visoko kvalificirane stručnjake, čime KPT dodatno učvršćuje svoju poziciju među vodećim globalnim proizvođačima energetskih transformatora - poručili su iz zajedničkog društva Končara i Siemens Energyja.

Drugim riječima, iako je Končarov iskorak u proizvodnji transformatora već dobro poznat industrijskoj javnosti, tek je sada – s dovršenom dokumentacijom i jasnim investicijskim obuhvatom – dobio formalni pečat strateškog projekta države. To bi, barem na papiru, trebalo značiti bržu i sigurniju realizaciju investicije koja Hrvatsku dodatno pozicionira na energetskoj karti Europe.