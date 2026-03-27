Žito i Tokić zaobišla kriza, mogu li se probiti iznad IPO cijene?

Dok je CROBEX od 27. veljače pao 3,8 posto, vrijednost kompanije Marka Pipunića porasla je pet posto, a Tokić bilježi znatno blaži pad od tržišta

Korekcija svjetskih burzi kojoj svjedočimo u posljednjih mjesec dana uslijed rata na Bliskom istoku zahvatila je i domaće dioničko tržište. Od 27. veljače, dan prije američko-izraelskog napada na Iran, do zaključno četvrtka 26. ožujka, indeks CROBEX je oslabio 3,8 posto. Unatoč tome, indeks Zagrebačke burze za ovu je godinu i dalje u plusu, iako skromnom, od 0,25 posto. U usporedbi s drugim europskim tržištima, bliskoistočna kriza odrazila se na hrvatsku burzu vrlo blago. Primjerice, Eurostoxx 600 indeks od početka rata izgubio je više od sedam posto vrijednosti, francuski CAC 9,5, a njemački DAX čak 10,5 posto.

No, dvije dionice koje su najnovije prinove na Zagrebačkoj burzi, Žito i Tokić, korekcija je potpuno zaobišla. Poljoprivredno-prehrambena kompanija u vlasništvu Marka Pipunića od 27. veljače na burzi je porasla pet posto, popevši se na 19,70 eura. S druge strane, vodeći domaći distributer automobilskih dijelova do 18. ožujka popeo se do 18 eura, no potom je uslijedila serija od šest uzastopnih 'crvenih' trgovinskih dana tijekom kojih je cijena pala na 16,40 eura. Unatoč tome, Tokićev mjesečni minus od 0,6 posto daleko je manji od pada cijelog tržišta iskazanog CROBEX-om.