Zapošljavanje u novoj eri - gdje su radnici i kako do njih?

Kandidati su promijenili navike, poslodavci koji to ne prate sve teže dolaze do ljudi jer ne prepoznaju vibe mlađe generacije, ali rješenje postoji

Potraga za poslom nekad je imala sasvim drukčiji ritam. Početkom 2000-ih oglasi su se listali uz jutarnju kavu, najčešće u tiskanim izdanjima poput Plavog oglasnika ili dnevnih novina. Internet je bio tek u povojima, a postupak traženja novog zaposlenja bio je spor, linearan i prilično trom. Danas je slika bitno drukčija. Digitalizacija je ubrzala sve, od objave oglasa do prijave kandidata, ali promijenila se i sama ravnoteža na tržištu rada. Više nije problem pronaći posao, nego pronaći radnika.

Hrvatska već neko vrijeme bilježi rekordno nisku stopu nezaposlenosti. Istodobno potražnja za radom ostaje izražena, osobito u sektorima poput turizma, građevinarstva i trgovine. Domaće radne snage nema dovoljno, a ni radnici iz regije, koji su godinama 'gasili požare', posebice tijekom turističke sezone, više nisu tako dostupni kao nekad. U tom kontekstu strani radnici postali su važan dio rješenja, baš kao i povratak dijela umirovljenika u radne okoline.

Pristup mlađim generacijama

Unatoč svim tim pomacima borba za talente ne jenjava. Naprotiv, postaje sve složenija. Posebna pažnja sve se više usmjerava na mlađe generacije radnika koje krupnim koracima preuzimaju tržište rada. Istovremeno, riječ je o kandidatima koji posao ne traže na način na koji su to činile prethodne generacije. Kad pretražuju oglase za posao, u fokusu su im kratke i jasne informacije, autentičan ton te stvarni uvid u ljude, radnu atmosferu i smisao posla. Pitanja koja si postavljaju nisu samo 'što ću raditi', nego i 's kim, 'zašto' i 'kako će to utjecati na moj život'. Drugim riječima, ako žele privući mlađe generacije radnika, poslodavci moraju igrati po njihovim pravilima. I prepoznati njihov vibe.

Upravo iz takvog konteksta nastaju i nova rješenja na tržištu zapošljavanja. Jedno je od njih MojPosao Vibes tvrtke Alma Career Croatia, alat koji oglase za posao predstavlja u formatu koji je mladima prirodan, odnosno kratkim videozapisima. Riječ je i dalje o oglasima za posao, ali prilagođenima načinu na koji se sadržaj danas konzumira. Naime, u digitalnom okružju pozornost traje kratko. Istraživanja pokazuju da generacija Z zadržava fokus na pojedinom sadržaju samo od šest do osam sekundi, a upravo su prve sekunde ključne za zaustavljanje skrolanja. To znači da poslodavci imaju vrlo malo vremena da prenesu poruku. Dodatna razlika vidi se i u načinu pretraživanja. Umjesto klasičnih filtara oglasi se pregledavaju prema vibe-oznakama koje odražavaju ono što je mladima važno. Od chill ekipe i meaningful worka do next level posla ili GOAT poslodavca.

Traženje posla tako postaje slično načinu na koji biraju sadržaj, proizvode ili iskustva u svakodnevnom životu.

Međutim, što je s kandidatima koji uopće ne traže posao, a ipak bi ga mogli promijeniti? Prema procjenama, čak oko 1,2 milijuna ljudi u Hrvatskoj ne traži aktivno posao, ali bilo bi spremno razmotriti novu priliku ako im se ona učini dovoljno zanimljivom. To su ljudi koji već rade, ali otvoreni su za bolje uvjete, zanimljivije projekte ili kvalitetnije radno okružje. No kako doći do njih?

Novi kanali za stare izazove

Tradicionalni oglasi za posao i dalje imaju ulogu, ali sve više do izražaja dolazi potreba za drukčijim pristupima. Kandidati danas velik dio vremena provode na digitalnim platformama koje nisu nužno povezane s traženjem posla, poput društvenih mreža ili portala. Upravo tu nastaje prostor za nove alate i strategije. Jedno od rješenja koje odgovara na taj izazov jest Nelisa, digitalna platforma koja oglase za posao pretvara u ciljane kampanje i distribuira ih na kanale na kojima se kandidati već nalaze. Umjesto da poslodavci čekaju da kandidati dođu do oglasa, oglasi dolaze do kandidata.

Takav pristup omogućuje dosezanje ne samo aktivnih tražitelja posla već i pasivnih kandidata koji možda ne pretražuju portale za zapošljavanje, ali reagirat će na relevantnu i dobro plasiranu poruku. U svijetu u kojem kandidati biraju poslodavce jednako kao što poslodavci biraju kandidate pristup, kanal i poruka postaju ključni. A oni koji se najbrže prilagode novim pravilima igre, imat će i najveće izglede privući ljude koje traže.