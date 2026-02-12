EU ulaže 700 milijuna eura u najveću europsku pilot-liniju za čipove

Otvoren je NanoIC, najveća europska pilot-linija za poluvodiče vrijedna 2,5 milijardi eura kojom EU mijenja industrijsku strategiju

Europska unija otvorila je u Leuvenu, u belgijskom istraživačkom centru IMEC, najveću pilot-liniju u sklopu Europskog akta o čipovima. Projekt NanoIC vrijedan je ukupno 2,5 milijardi eura, od čega 700 milijuna dolazi iz proračuna EU-a, dodatnih 700 milijuna osigurali su nacionalne i regionalne vlasti, a ostatak financiranja dolazi od industrijskih partnera, među kojima je i nizozemski ASML.

Otvaranje NanoIC-a dolazi u trenutku kada Bruxelles itekako osjeća posljedice jednog drugog, mnogo ambicioznijeg industrijskog projekta, posrnulog proizvođača baterija Northvolt. Taj je projekt trebao postati europski odgovor na azijsku dominaciju u proizvodnji baterija za električna vozila, uz snažnu financijsku potporu javnih institucija i Europske investicijske banke. No, umjesto simboličnog 'Airbusa za baterije', Europa je dobila upozorenje koliko su kapitalno intenzivne, tehnološki zahtjevne i tržišno brutalne te utrke.

U tom kontekstu NanoIC pokazuje nijansiraniji, oprezniji model industrijske politike. Dok je Northvolt bio oklada na jednu kompaniju i njezinu sposobnost da skalira proizvodnju u globalnoj konkurenciji, pilot-linija u Leuvenu zamišljena je kao otvorena infrastruktura, tj. platforma koju mogu koristiti start-upovi, mala i srednja poduzeća, ali i veliki industrijski sustavi. Umjesto da se javni novac koncentrira u jednom poslovnom subjektu, ulaže se u tehnološku bazu i razvojni ekosustav, što je rekli bi, pametniji potez nego lupanje milijardi kao u slučaju Northvolta.

Jačanje EU autonomije

NanoIC bi trebao ubrzati razvoj nove generacije poluvodičke tehnologije, ključne za umjetnu inteligenciju, autonomna vozila, zdravstvene sustave i buduće 6G mobilne mreže. Riječ je o infrastrukturnom iskoraku kojim Bruxelles želi ojačati europsku tehnološku autonomiju i smanjiti ovisnost o azijskim i američkim proizvođačima čipova.

Posebna težina projekta leži u činjenici da je NanoIC prva europska lokacija koja koristi najnapredniji stroj za litografiju ekstremnim ultraljubičastim (EUV) zračenjem, tehnologiju ključnu za proizvodnju čipova ispod granice od dva nanometra. Time Europa ulazi u elitni krug globalnih aktera sposobnih razvijati i testirati najsofisticiranije procesne tehnologije.

Svečanom otvaranju nazočili su izvršna potpredsjednica Europske komisije Henna Virkkunen, belgijski premijer Bart De Wever i flamanski ministar-predsjednik Matthias Diependaele. Nova infrastruktura omogućit će istraživačima i tvrtkama testiranje dizajna čipova, opreme i proizvodnih procesa u uvjetima bliskima industrijskoj proizvodnji, prije komercijalne serijske proizvodnje, rečeno je na otvaranju.

Otvorena platforma

NanoIC je koncipiran kao platforma otvorenog pristupa. Start-upovi, mala i srednja poduzeća, istraživačke institucije i velike kompanije moći će koristiti njegovu infrastrukturu za razvoj i validaciju tehnologija. Uz IMEC kao domaćina, u projekt su uključeni i CEA-Leti (Francuska), Fraunhofer (Njemačka), VTT (Finska), CSSNT (Rumunjska) te Tyndall National Institute (Irska).

Pilot-linije su jedan od ključnih stupova inicijative Chips for Europe u okviru Akta o čipovima, s ciljem premošćivanja jaza između laboratorijskog istraživanja i industrijske proizvodnje, koncept poznat kao 'od laboratorija do tvornice'. Europska komisija njima želi ojačati poziciju europskih aktera u globalnom lancu vrijednosti poluvodiča, privući i zadržati stručnjake te potaknuti razvoj domaće industrijske baze.

Ukupno pet pilot-linija, NanoIC, FAMES, APECS, WBG i PIXEurope, predstavlja zajedničku investiciju EU-a i država članica u iznosu od 3,7 milijardi eura. Gotovo četiri godine nakon što je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila Europski akt o čipovima, Bruxelles ovim projektima pokušava dokazati da industrijska politika više nije deklarativna, nego operativna.