Infobip slavi 20 godina i najavljuje AI zaokret

Hrvatski jednorog ulazi u novo razdoblje obilježeno AI-jem i predviđa prelazak na autonomnu agent–agent komunikaciju do 2030.

Globalna cloud komunikacijska platforma Infobip ove godine obilježava 20 godina poslovanja. Tvrtka koja je od startupa iz Vodnjana izrasla u prvog hrvatskog jednoroga, ulazi u novo razvojno razdoblje u kojem naglasak stavlja na umjetnu inteligenciju i promjene u načinu na koji brendovi komuniciraju s korisnicima.

Infobip je osnovan 2006. godine, a danas posluje na šest kontinenata kroz više od 70 ureda i zapošljava više od 3.500 ljudi. Kompanija razvija komunikacijska rješenja za globalne brendove i tehnološke platforme poput WhatsAppa, Microsofta, Oraclea, Adobea, Mete, Vibera, Deutsche Telekoma, Virgin Atlantica i Nissana. Njihova platforma obrađuje velik broj transakcija i koristi se u različitim industrijama, od financija do zrakoplovstva i maloprodaje.

U dva desetljeća poslovanja Infobip je prošao put od SMS komunikacije do složenih omnichannel rješenja, a sada strateški prioritet daje razvoju AI rješenja i tzv. agentske umjetne inteligencije.

- Kada smo pokretali Infobip, cilj nam nikada nije bio samo graditi tehnologiju. Napredovali smo vođeni uvjerenjem, a ne sigurnošću. Zajedno s našim ljudima i korisnicima kontinuirano smo se razvijali, započinjali iznova i uvijek išli dalje. Zato i danas kažemo da tek počinjemo jer se kroz stalnu prilagodbu nastavljamo razvijati i rasti kao predvodnici - istaknuo je Silvio Kutić, glavni izvršni direktor Infobipa.

Kompanija procjenjuje da će se komunikacijski model u sljedećim godinama postupno pomaknuti s današnjeg aplikacija–korisnik (A2P) modela na agent–korisnik, a do 2030. i na autonomni agent–agent model, u kojem će AI sustavi međusobno komunicirati bez izravne ljudske intervencije.

- Način na koji komuniciramo s brendovima neprestano se razvija. U ovom novom svijetu agentske umjetne inteligencije, brendovi moraju iskoristiti priliku za cjelovit pristup komunikaciji. Ključno je iskoristiti hiper-personalizaciju koju omogućuju agentska AI rješenja i bogati komunikacijski kanali poput RCS-a i WhatsAppa. U Infobipu imamo timove koju su već dokazali da ovu tehnologiju mogu graditi i primijeniti u globalnim okruženjima - istaknuo je Kutić.

Iz kompanije upozoravaju i na izazove implementacije. Prema njihovim procjenama, tek oko pet posto projekata AI agenata u organizacijama dolazi do produkcijske faze, ponajprije zbog neuređenih podataka i organizacijskih prepreka.

- Tvrtke moraju djelovati odmah. Organizacijske strukture koje omogućuju razmjenu podataka bit će ključne za uspješnu primjenu AI agenata, a brendovi koji se ne pripreme riskiraju gubitak konkurentske prednosti. Upravo u tom prijelazu iz koncepta u stvarnu primjenu, Infobip ima iskustvo, platformu i rješenja koja to omogućuju - zaključio je Kutić.